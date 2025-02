Moja svila... Našeg pevača BOL za majkom ne prolazi, porodična tragedija ga slomila (FOTO)

Prošla godina za Mirzu Selimovića bila je jedna od najtežih jer je njegova majka Nedreta izgubila bitku sa opakom bolešću.

Iako je prošlo skoro deset meseci od najtežeg gubitka, bol i dalje ne jenjava, a tome svedoči i Mirzina objava na društvenim mrežama.

Naime, pevač je podelio fotografiju svoje majke uz srca i emotikon koji plače.

-Moja svila - napisao je Selimović.

Podsetimo, Mirza Selimović je nedavno govorio o gubitku majke za koju je bio izuzetno vezan.

-To su neke stvari koje jednostavno ne prolaze i ta praznina ostaje zauvek. To ne može nikad da te prođe, samo jednostavno navikneš se da živiš sa tim i to je to. Ne znam šta bih rekao na tu temu, ne volim nešto puno da pričam jer mi pada teško, ali mislim da ćemo se svi jednog dana sresti na tom nekom boljem mestu – rekao je Mirza tada sa knedlom u grlu i na ivici suza se dotakao pesme koju joj je posvetio:

"Zajedno do zadnjeg momenta"

- To je bila moja posveta njoj još dok je bila u bolnici. Ja sam joj to posvetio, ona je to čula i… Drago mi je što je čula tu pesmu i… To je ono što nekako… Držali smo se zajedno do zadnjeg momenta. Ja sam bio tu, svi smo bili uz nju, ali jednostavno neke stvari ne možeš da promeniš. To je što kažu sudbina, i protiv nekih bolesti jednostavno se ne možeš boriti.

Autor: Nikola Žugić