Bila sam mu ljubavnica: Nataša Aksentijević šokirala priznanjem o aferi sa oženjenim čovekom, otkrila kako je njen muž saznao sve

Voditeljka Nataša Aksentijević poznata je po svom specifičnom humoru i šokantvri izjavama, ali njeno priznanje o aferi sa oženjenim čovekom sve iznenadila.

Nataša je svojevremeno otkrila detalje njihove avanture, te navela da je i njen suprug za sve na kraju saznao.

- Bila sam ljubavnica, neću reći ko je. Čovek je imao ženu i decu. Ja sam tad bila mlada i zgodna i voleli su svi da im budem ljubavnica - rekla je Nataša svojevremeno.

Za magazin "Stori" je ranije ispričala kako izgleda život u braku, ali i odnos sa partnerom, koji joj je prešao preko svega.

- On ume da me smiri i da me uznemiri. O svemu pričamo. Čak i kad se zaljubim u vozača na snimanju, ja dođem i to mu kažem, na šta mi on odgovori: "Dobro, danas je ponedeljak, do petka da si se odljubila". Kada imaš sreću da život deliš sa čovekom svog života , problemi se lakše rešavaju. Onda i kada ti ti jave s televizije da nećeš više tamo raditi, to ne shvataš tragično jer on dođe i kaže ti: "Super, sada će ti se otvoriti neka nova vrata". I to s zaista dogodi - objasnila je voditeljka tada.

Autor: N.B.