Ispovest bivše svekrve Maje Nikolić! Otkrila sve o odnosu pevačice i njenog sina: Doveo je i rekao da se ženi, bila sam očajna

Pevačica Maja Nikolić trenutno je u centru medijske pažnje jer se takmiči na "Pesmi za Evroviziju", a pred sam nastup je doživela nezgodu i polomila nogu.

Ipak, to je neće sprečiti da nastupa, a malo ko zna da se pevačica udavala dva puta, a iz dve bračne zajednice ima sinove Novaka i Lazara.

Lazara je dobila sa drugim suprugom Vukom Kandić, a davne 2011. godine dok se pevačica takmičila u rijaliti šou programu "Farma", njena bivša svekrva otkrila je šokantne detalje njihovog odnosa.

- Kada nam je Vuk rekao da će se oženiti njome, bili smo u šoku, da ne kažem očajni. O njoj nisam znala gotovo ništa, ali sam se raspitala i čula da je u Beograd došla iz provincije kako bi napravila karijeru. To je bio njegov izbor - iako smo mu objasnili ko je ona, rekao je da je voli i pustili smo ga da se oženi - započela je tada bivša svekrva pevačice, koja je inače poznata beogradska novinarka.

Kada ju je Vuk doveo da je upoznam, došla je obučena za scenu, kao da je trebalo da nastupi u kabareu. Ogroman dekolte, afektiranje...Ma... Bila sam iznenađena, ali to je ona. Sledeći naš susret bio je na njihovom građanskom venčanju, a na crkveno nismo bili pozvani. Ona je od venčanja u crkvi pravila šaradu, samopromociju i šou. Mi nismo ni želeli da učestvujemo u tome. Priče da je velika vernica zaista su smešne. Iskreno mislim da se tu radi o čistom poziranju i pomodarstvu i da ona nije ni prošla pored Biblije. Jer da je ona vernica, nikada ne bi lagala kao što je to činila.

- Najstrašnije od svega jeste to što je ona zaista talentovana pevačica, a od sebe je napravila nešto sasvim drugo. Ići od rijalitija do rijalitija i zarađivati pare prodavajući svoju intimu, užasna je stvar. Nikoga ne osuđujem, ali mi nije jasno šta je u njenoj glavi i zašto svoj glas nije iskoristila u neke bolje svrhe. Mene nije sramota zbog nje, ali ne mogu isto da tvrdim za Vuka. Ali, šta ću mu ja, kako seješ, tako žanješ, on ju je birao - glasila je ispovest svekrve Maje Nikolić za pomenuti tabliod, dok je sa druge strane pevačica jednom prilikom izjavila da se ni zbog čega ne kaje.

- Ne kajem se jer nisam imala bolje izbore u vreme kada sam bila mlađa. Uostalom, zbog svih tih odluka ja sam danas ovo što jesam. To je bio moj put. Svakako se ne bih vraćala u prošlost jer to ne možemo da ispravimo. Moja najveća nagrada su moji sinovi, Novak i Lazar. Stojim iza izreke: "Bolje dobar razvod, nego loš brak“. Ne patim ni zbog jedne svoje odluke jer sam sve radila od srca i iz ljubavi.

Autor: N.B.