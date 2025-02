Predstavljaju me kao bednicu, PUSTITE ME DA ŽIVIM SVOJ ŽIVOT: Prva ćerka Zorice Brunclik otkrila istinu o odnosu sa majkom: Ne znam da li sam se osećala jadnije ili gluplje

Marija, najstarija ćerka Zorice Brunclik, konačno je progovorila o odnosu sa majkom! Nakon niza spekulacija, pevačica je sada otkrila šta se zaista dešava.

Zorica Brunclik uvek je čuvala svoju privatnost, a naročito informacije o deci, daleko od očiju javnosti. Gotovo da ni u jednom intervjuu nije spomenula svoju najstariju ćerku, koja je nedavno napunila 52 godine.

Upravo zbog toga, mnogo se spekulisalo o njenom odnosu sa Marijom, pa se pisalo i da ju je odbacila i zanemarila finansijski.

Domaći mediji su kontaktirali Mariju Brunclik, koja je otkrila pravu istinu o odnosu sa Zoricom i Kemišem.

- Ja ne bih rekla da me mama ne spominje. Evo ja sam se sada vratila sa zajedničkog ručka, pošto su danas bile zadušnice, a nas jako povezuje pokojna baka Zlata. Svi smo se lepo videli i imamo svi super odnos. Ne znam koliko me mama spominje ili ne spominje, ja živim dosta u nekom svom svetu i ne pratim puno šta se piše po medijima, ali nas dve smo u sjajnom odnosu - rekla je ona, a zatim se osvrnula na tvrdnje da ju je Zorica zanemarila:

- Ja živim ovde u Krnjači i viđamo se često. Nikada me nije ostavila na cedilu ili da mi nije ispunila to što sam ja želela, tražila. Hranila me je, negovala, školovala i ja ne znam šta je ona trebala više za mene da uradi. Ja razumem da je intrigantno to sa mojim pevanjem, jer svi očekuju neko poređenje, a poređenje je prirodno ljudima, ali ne mora da znači da je uvek adekvatno i da može suštinu života da objasni. Svi očekuju kloniranje neko.

Pošto se malo detalje zna o životu Marije Brunclik, ona je sada tkrila sa koliko godina je počela da se bavi pevanjem.

- Moje pevanje je krenulo u 37. godini, a ja sam sada u petak (21. februar) napunila 52. godine. Verovatno je i to stvorilo zaplet kod ljudi i odmah su počeli sa etiketama odbačene ćerke Zorice Brunclik... - rekla je ona, pa otkrila koliko su je svi tekstovi na kontu odbačene ćerke pogađali:

"Predstave vas kao bednicu, jadnicu, pa odbačena"

- I meni je to sve teret, nije vam ni da se pravdate, ništa. Pustite me da živim svoj život, koji je meni lep. Sa druge strane - kada je počelo da se piše o meni i mami, ja ne znam da li sam se osećala jadnije ili gluplje. Predstave vas kao bednicu, jadnicu, pa odbačena, pa beda... To je strašno... Ja sam u novinama imala tri godišta, tri različita oca, pa se pišu tekstovi tako sa izmišljenim stvarima. To mi je stvarno teret, jer sam prikazana kao najjadnija osoba, a ja puna života, puna raznih dimenzija života. Piše se o meni kao o pokretnom predmetu i šta god da kažem, nikome ne ulazi u glavu. Mama je zvezda, ona je ekscentrična, atraktivna - što su sve epiteti za šou-biznis, pa zašto moram i ja da budem sve to?

Podsetimo, Zorica Brunclik pored Marije ima još troje dece - ćerke Zlatu, Miljanu i sina Đorđa.

Autor: M.K.