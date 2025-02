Stavio sve karte na sto!

Reporter ''Premijera vikend specijala'', Nemanja Vujičić razgovarao je sa pevačem Šerifom Konjevićem o njegovoj karijeti, ali i detaljima iz privatnog života.

Šerif se osvnrnuo i na njegovog pokojnog kolegu Šabana Šaulića, te je dao sud i o načinu na koji je tragično završio svoj život.

Da li su nekada želeli da ukaljaju vaše ime?

- Naravno, svakodnevno. Ja nisam takva osoba, nikada nikoga nisam želeo da opljujem. Družio sam se sa svakakvim ljudima. Ja sam to što jesam, znam koliko vredim. Živim ovde, ali i u Minhenu. Moja žena je svuda gde sam ja.

Nedelja iza nas je bila posvećena Šabanu Šauliću, kakvi ste bili sa njim?

- On je pre svega moj kum. Jako sam ga poštovao. Žalosno je što nisam u tim krugovima koji žele da se predstave kao veliki poznavaoci njegovog lika i dela. Da je znao Šaban koliko ga ljudi vole, sve bi možda drugačije bilo. Šaban je postao Šaban Šaulić kad mu se desila tragedija. S njim sam najviše vremena provodio. Ne po kafanama, nego koncertima. Nikada nisam pevao pred njim da mu pokažem kako se peva, nego niko to nije mogao, jer nisu dorasli. Sad čujem da su svi živi krenuli da pevaju njegove pesme, a to ne znaju.

Da li vam je napisao neke pesme?

- Jeste, da. Napisao je pesmu ''Pričajte mi o njoj''. Već su me sad povukle neke stvari da kažem. Zašto mene niko nikada nije pozvao na koncert posvećen njemu?! Ja bih došao da kažem da je on bio jedan jedini. On je čovek bio vredan pomena.

Šta mu niste rekli, a želeli ste?

- Šta mu nisam rekao? Mnoge stvari želimo da kažemo, ali eto, ne mislimo na to da li će neko otići prerano. Da li će nekog srčka opaliti, ili će nastradati u autu od 80 evra, ja to sebi ne bih dozvolio. Ja vozim najbolje automobile, to sam i zaslužio. On je trebalo da se vozi i dobrom i skupom automobilu. Njegovi menadžeri su samo trčali za novcem, to je tako. Ja volim bezbednost. Meni je žao jer jedan Šaban Šaulić žuri na nastup i da se vozi u nekom jeftinom automobilu. Kako to? On je zaradio, mogao je avionom da ide ako je želeo. Šaban je bio Šaban. Ne volim nepravdu.

