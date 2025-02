Tati nije stalo do nas: Glumica otkrila kako joj je kao samohranoj majci, progovorila o ocu svoje ćerke čije reči su mnoge rasplakale

Naša glumica Ljiljana Jakšić, koja se proslavila kao Salveta u "Kursadžijama", u 52. godini rodila je ćerku Dariju. Njena ćerka je odrasla u pravu devojčicu, a o naslednici ona sama brine.

Kako je glumica jednom ispričala za domaće medije, nju je partner ostavio čim je saznao da je trudna.

Dolazak ćerke Darije je upotpunio njen život do te mere, da nije dozvolila da je poremeti činjenica da njen tadašnji partner ne želi da učestvuje u odgajanju deteta.

- Zna, ali samo zna. Zna da je tata jako zaposlen i da mu nije stalo da bude pored nas. Eto, ne želi da nas vidi i to je to. Ona ponekad ljutito odbrusi: "Pa i ne mora, nama je dobro i ovako". Eto, to je sve. Pričale smo par puta o tome, onda kad ona pokrene razgovor mi popričamo. Pričam sa njom onako kako ona to može da percipira u ovom uzrastu i to je sve za sada - rekla je ona tada u emisiji

Da podsetimo, Ljiljana Jakšić suočila se sa finansijskim problemima tokom pandemije korona virusa, a govorila je i o svom bivšem partneru sa kojim ima ćerku i koji nije u njihovim životima. Takođe, kada joj je ćerka krenula u školu prijatelji su skupljali novac za pribor.

- Nisam baš odlučila da to bude u ovim godinama, nego su se okolnosti namestile. Od prvog trenutka i pre nego što se desilo i dan-danas, ja sam presrećna žena. Darijin osmeh, ne njena reč, već samo pogled i misao o njoj je nešto što mi čini život radosnim. Ni u trenucima kada mislim da ne stižem, da padam od umora, da ne mogu više, kad pomislim da mi je iscurila sva energija, kad je ona u pitanju nađe se snaga. A uvek je ona u pitanju. I kad radim - radim jer je to neophodno zbog nas dve, zbog naše male porodice. Kada idemo u obilazak ili gde već, potrudim se da njoj prija, da nju to nešto nauči, sva je akcija usmerena na to da njoj bude dobro, da nama bude dobro - rekla je Ljiljana Jakšić.



Autor: N.B.