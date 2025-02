Ovaj muzičar ga je uveo na estradu: Uroš Živković otkrio sve o svom detinjstvu, odrastao je u kafani a uspavljivali su ga uz pesme jednog pevača

Malo ko je ovo znao!

Pevač Uroš Živković, koji je već godinama na estradnoj sceni, odrastao je uz muziku. On je sada ispričao da je još kao mali bio u kafanama jer su ga roditelji vodili sa sobom. Narodnjaci su mu u krvi, jer je to muzika koja se slušala u njegovoj kući.

On je u estradni svet ušao kroz takmičenje "Zvezde Granda" i danas važi za izuzetno traženog pevača, a nedavno je bio jedan od izvođača na komcertu "Zvezde među zvezdama" koji je priređen u znak sećanja na Šabana Šaulića.

- Od malena sam odgajan i uspavljivan uz narodnu muziku pored mojih roditelja. Nisu to bile dečije pesmice nego Jašar i tako dalje. Vodili su me u kafanu, voleli su da izlaze i muziku, spavao sam po stolicama dosta puta. I svaka privatna proslava to se znalo Šaban, Jašar, Ljuba, Snežana, Verica i to mi je od malena usađeno - rekao je Uroš.

On je sada otkrio i da ga je ejdab poznati muzičar uveo u estradni svet.

- U muziku me je uveo Zoran Dašić Daša, on je moj komšija, sinovi su mu strašni muzičari i oni su u to vreme kada sam bio klinac imali svoj bend i kada izađem ispred zgrade čujem njih da vežbaju i ja otrčim gore i uz njih polako– ispričao je Uroš za Grand.

Autor: N.B.