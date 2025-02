Branka Minić, majka učesnika "Elite" Milovana Minića, u šoku je zbog svega što je o njenom sinu u rijalitiju iznela Milosava Pravilović, majka njegove bivše ljubavnice Aleksandre Nikolić, takođe učesnice rijalitija.

Kako je objasnila u razgovoru za Pink.rs, Milosava je na račun njenog sina iznela brojne laži otkako se u petak uselila u Belu kuću. Takođe, izrazila je čuđenje jer Milosava nije bila zaštitnički i majčinski nastrojena prema ćerki onda kada je trebalo, u njenoj ranoj mladosti, već sada.

- Saznali smo za ulazak Milosave u rijaliti i da se dve nedelje ranije spremala za ulazak sa određenim informacijama. Milovan nije zaslužio od Milosave da govori neistine, jer je uvek bio tu za njenu ćerku i ostalu porodicu. Jasno mi je da pokušava da zaštiti svoju ćerku. Pitam se zašto je nije nijednog momenta osudila za sve ostale postupke koje je radila? Zašto joj je ćerka sa 16 godina pobegla od kuće i živela sa čovekom koji je od nje bio stariji 24 godine? Zar onda nije trebalo da je zaštiti i "zabrani" kao maloletnici da to radi. Aleksandra se predstavila kao žrtva nasilja od tog čoveka, gde joj je tada bila ta bajna majka, ako je sve to tačno? Č̌ovek je bio pun para, pa joj je to odgovaralo. Dozvolila je detetu od 16 god. da uđe u taj odnos gde se svašta radilo i što je mnogim ljudima poznato. Gde je tada bila "majka"? Nije imala vremena za svoju decu nego se bavila biznisom koji je svima poznat, najstarijim zanatom. Sada je "malo" zakasnila sa odbranom ćerke koja je radila sve što je radila. Nešto drugo je nije mogla naučiti.Ne opravdavam niti podržavam, štaviše osuđujem Milovanovu prevaru. On je veoma emotivna osoba u želji da pomogne Aleksandri, ona ga je zavela iako je znala da je oženjen, što je tada nije sprečila da bude sa oženjenim muškarcem? Tada joj to nije smetalo sve dok je imala interes. Postoji izjava njene majke da je sa njim bila samo iz interesa, da ga nikada nije volela, a on se zaljubio i sve bacio pod noge zbog takve žene. Slep pored očiju, a gluv pored ušiju - priča nam Milovanova majka.

Tajni sastanak Milosave i Marijane, Milovanove žene

Milovan je ostao u šoku kada je Milosava, majka njegove bivše ljubavnice, rekla da se napolju sastala sa njegovom još uvek zakonitom ženom. To je bio šok i za njegove roditelje, koji su uvek u zvezde kovali svoju snaju, a ova informacija ih je razočarala.

- Informaciju da se Milosava sastala sa Marijanom (koja mi je bila snaja, ćerka i drugarica) sa kojom sam imala predivan odnos, takav koji retko koja snaja u Srbiji ima... Ona mi je priznala samo da se čula sa Milosavom telefonom u vezi maminog kredita i da je ona pitala da li zna za to, što je Marijana potvrdila da zna i ništa više. Nakon još informacija koje smo čuli na TV, suprug je otišao kod nje da obavi razgovor i pita da li je moguće i istina da je ona išla kod Milosave u Žednik. Njega nije mogla da slaže i priznala je sa je bila na kafi i "čašicu razgovora". Doživeli smo od nje veliko razočaranje jer nama nije normalno da ona ide kod majke čija ćerka je ljubavnica njenog muža i razgovara o svojoj intimi. Pitamo se šta je bio cilj tog razgovora? Nama je jasno, a mojoj naivnoj snaji nije. Pošto smo uvek bile iskrene jedna prema drugoj, zašto nije došla kod nas da porazgovaramo o svemu što je boli? Snaja je odgovorila da je htela da čuje i ispriča istinu. Kome, Milosavi?! Nije shvatila da su je Milosava i oni pored nje iskoristili za informacije pred Milosavin ulazak u rijaliti. Bliža joj je bila Milosava koju u životu pre ovoga nikad nije videla nego cela naša porodica koja je uvek bila uz nju godinama - priča Branka i dodaje:

- Savetovala sam je kao ćerku, šta i kako treba da radi, da se uključi u posao muža i sve ostalo van kuće, da ne može da ne zna gde je, šta radi, koliko zarađuje i gde su pare. Očigledno je da joj je takav život odgovarao i nije se borila za svoje ja. Sada je sve iznenađuje. Istinu je znala, ali ne znam odakle joj potreba da o tome razgovara sa Milosavom, koja je njenu iskrenost nakitila sa mnogo neistina. Pakleni plan Milosave i nekih ljudi, nama poznatih oko nje, da naškodi Milovanu je uspeo.

Istina o taštinom testamentu i kreditu

Milovanova majka osvrnula se i na Milosavine navode da je njen sin izmanipulisao svoju taštu koja boluje od Alchajmerove bolesti (i koju je, prema Aleksandrinim tvrdnjama, "kljukao lorazepamima"), da svoju kuću prepiše njemu, a ne ćerkama. Takođe, dotakla se i potrošačkog kredita u iznosu od 400.000 dinara koji je, prema Milosavinim rečima, navodno izmanipulisana Milovanova tašta podigla da bi njemu dala novac.

- Milovan nikoga nije naterao na testament, jer taj testament koji se spominje ne postoji u sudu, kako tvrdi Milosava, š̌to se može proveriti. Kredit je podigla Milovanova tašta, a ne Milovan. Isti taj kredit otplaćuje Milovan, a ne Milosava da bi se brinula o tome. Milovan je već taj iznos kredita potrošio na plaćanje taštinog doma u kom je smeštena, š̌to je u razgovoru sa nama potvrdila Marijana.

- Tačno je da je Marijana potpisala sporazumni raskid braka, a to isto treba da potpiše Milovan jer su se tako i dogovorili. Nije Marijana predala tužbu za razvod nego su se njih dvoje sporazumeli oko razvoda pre Milovanovog ulaska. Nije tačno da je Aleksadrin telefon kod mene. Nije nikada ni bio, što je još jedna laž u nizu što je Milosava izrekla. Milosava je izjavila da Marijana stoji iza nje. Nemam ništa protiv, ako je tako, može slobodno da ide kod nje da i dalje piju "gorke kafice ". Milosava je "poštena žena" u ovom gradu, svima je poznato po čemu - ističe Branka.

Na kraju razgovora objasnila nam je da se svog sina ne odriču.

- Nije tačno da smo se kao porodica odrekli Milovana, niti ćemo. Milovan nije repa bez korena i uvek ima gde da dođe i dobrodošao je u porodični dom. Svi za jednog, jedan za sve... Kao što nije tačno da se ćerka odrekla oca, što je jedna od najbrutalnijih laži što je rekla Milosava. Porodica Nikolić neka se brine gde će živeti njena porodica. Milosava je izrekla još jednu notornu laž, da je Milovan dužan čoveku 200.000 evra, što nije tačno jer je taj čovek bio kod nas u kući i demantovao takvu Milosavinu izjavu. Toliko o tome koliko je Milosava iskrena izgovorivši niz neistina, a lukavo zloupotrebila Marijaninu iskrenost - zaključila je Milovanova majka.

Autor: Darko Tanasijević