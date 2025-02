Pričalo se da je miljenica Saše Popovića završila samo osnovnu školu! Evo šta se desilo sa voditeljkom koju je obožavala Srbija

Tamara Raonić bila je jedna od omiljenih voditeljki na našim prostorima, a iako su joj mnogi predviđali dugovečnu karijeru, ona se povukla i godinama nije bila prisutna na malim ekranima.

Na samom početku voditeljske karijere Tamara je izjavljivala da nikada nije mogla ni da zamisli da će se baviti novinarstvom i da se na televiziji našla sasvim slučajno. Sa 18 godina prijavila se na konkurs za stjuardese kompanije Jat i prošla. Naredne dve godine bavila se ovim zanimanjem, ali je kasnije dala otkaz i počela da se bavi novinarstvom.

Usledila je audicija za voditelje na Trećem kanalu. Posle nekoliko eliminacionih krugova, dobila je posao, a njena prva emisija bila je "Svetlosti velegrada", koju je radila sa rediteljem Stankom Crnobrnjom. Potom su usledile emisije „Uvek nedeljom" i „Pozdrav iz Beograda".

Bivši direktor "Granda", Saša Popović je prepoznao njen potencijal i ponudio joj da vodi "Grand Show", gde je i počela da radi, ubrzo je postala zaštitno lice. Ipak, u jednom trenutku je rešila da se povuče iz medija i posveti samo porodici.

Inače, Tamara je u intervju za Kurir otkrila kako je došlo do spekulacija da ona ima samo završenu osnovnu školu.

- Drago mi je što smo se sreli i čekala sam ovaj trenutak da konačno objasnim o čemu se tu radi. Ja sam to ispričala nekom vašem kolegi kao anegdotu. U maju 1988. godine, pre nego što sam završila srednju školu kao vukovac, moje društvo i ja smo sedeli i razgovarali o konkursu koji je izašao tada za "Jat" i ja kažem, ajde da se prijavim. Roditelji su bili šokirani, gde ću ja po avionima, šta je sa mnom. Krenem ja da gledam šta treba za prijavu i piše diploma o završenoj srednjoj školi, a ja je nemam, dobiću je u junu... I ja odem i kažem: "Ja nemam diplomu, ali mogu da donesem potvrdu da ću je dobiti za mesec dana." Oni su to prihvatili nekako i onda ja to ispričam nekom novinaru i on napravi naslov "Nije završila ni srednju školu, a radila u Jatu i na televiziji ". Dakle, imam diplomu.

Autor: pink.rs