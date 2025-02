Vendi urnisala Maju Nikolić: Gadilo joj se to gej takmičenje, a sada se tamo pojavljuje u providnom negližeu!

Sutra počinje izbor za nacionalnog predstavnika na Evroviziji, a u trci je tridesetoro njih.

Veliku pažnju privlači Maja Nikolić, koja će pokušati da se izbori za titulu srpskog predstavnika, a sada je svoj sud o svemu dala pevačica Vesna Vukelić Vendi.

- Pa da, jer sam ja čovek koji razmišlja, čak i kada spavam. Ne gledam kroz tuđu dioptriju i naravno čovek koji vežba i rasteže svoje umne sposobnosti, ne može da bude bez odgovora. Raspolažem i dobrim informacijama, a imam i pročišćen duhovni vid. Biće čupavo, postoje čvorna mesta, a jedno od udarnih je Maja Nikolić koja je ima taj neki duh samoporicanja. Prošle godine smo nas dve gostovale na jednoj televiziji i rekla je kako se nikada ne bi pojavila jer je to gej takmičenje jer to ne pripada njoj i prosto je imala averziju ili gađenje, a sada vidimo da ona dolazi u nekom providnom negližeu i pokušava da se afirmiše tamo gde je mesto mlađem naraštaju koji treba da se dokazuje - istakla je Vesna.

Inače, Maja Nikolić polomila je nogu tokom priprema za takmičenje. Iako su mnogi mislili da će se povući, ona ne odustaje i obećava spektakl.

- Polomila sam samo tri kosti. Skočni zglob ima 37, a ja sam polomila tri. Na mrežama ide ove godine:"Maja mora da pobedi i da dovede Evropu", zato sam došla. Ja ću pobediti zato što sam Hristov vojnik, junački sam izdržala. Boli da ispadaju oči, ne zezam se - rekla je ona u emisiji "Amidži šou", a potom dodala:

- Skinuću gips, nosiće me, pravim spektakl, nose me gore, spuštaju me. Igraću na levoj nozi, ova noga je neupotrebljiva, ovako visi. Hvala doktoru, on je čovek u čudu. Hteo je operaciju, ja sam rekla:"Molim?! Meni nećete operaciju. Ja ću da dođem 28. uveče kad se završi, sama da legnem". Kaže on:"Ne može to tako", ja kažem:"Mene to ne zanima, ja odoh da odradim makar ostala bez noge, igraću na trepavicama". Ovo je specijalno vreme da dovedemo Evropu i svet u Beograd.

