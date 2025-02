Andreana Čekić oduvala Mirzu Selimovića, a onda je stiglo gorko kajanje: Morala sam da ga odbijem, plašila sam se...

Folk pevačica Andreana Čekić u svojoj diskografiji ima više uspešnih dueta sa popularnim kolegama, a jednog je svojevremeno odbila, zbog čega se sada gorko kaje.

Naime, ona je pre nekoliko dana u jednom prestoničkom klubu zapevala zajedno sa Selimovićem, a na pitanje da li bi volela da sa njim ima duetsku pesmu, rekla je:

-I ja bih volela. Obožavam Mirzu. Mirza je mene pre nekoliko godina zvao i imao je neku pesmu i pitao me je tada za duet. Ja sam bila u fazonu da hoću, ali u tom periodu sam imala toliko dueta, da sam morala da odbijem jer sam se plašila za karijeru i da će ljudi reći: “ Ova snima samo duete”. Stvarno to želim i mislim da je došlo vreme da bi se to moglo ostvariti. Sa njim bih snimila 10 dueta, to je moj omiljeni pevač. To kako on peva i kako doživljava muziku, to je neki level mnogo mnogo veliki. Obožavam ga i slušam ga u kolima vrlo često - priznala je pevačica.

Ona se osvrnula i na festival "Pesma za Evroviziju" i tom prilikom priznala da nije čula pesme koje su kandidovane za onu koja će predstavljati našu zemlju na ovogodišnjoj Evroviziji.

-Nisam, nisam stigla da čujem. Čula sam jedino Tropiko bend zato što igrom slučaja moj najbolji prijatelj Boris Kargotić njima radi ceo autfit i onda sam malo upućena bila u to sve. Ako budem mogla ja ću možda otići sa Borisom da ih podržim i da malo iza scene gledam kako to sve izgleda i funkcioniše.

Autor: D. T.