Htela sam da se ubijem jer sam... Rada Manojlović posle mnogo godina progovorila o bolnom raskidu s Milanom Stankovićem

Popularna folk pevačica Rada Manojlović otvorila je nedavno dušu i progovorila o muškarcima sa kojima je bila u vezi, ali i o svojoj karijeri.

Sa bivšim dečkom Milanom Stankovićem i dan danas je u prijateljskim odnosima.

- Uvek sam bila jako ljuta kada me pitaju da li sam ja Milanu bila samo paravan. Besnela sam na to pitanje ranije i demonstrativno napuštala intervjue. Ne mogu da podnesem, zato što šta? Meni za neke stvari nema pravdanja, za neke stvari nema. Dobro, sad je prošlo, pa kao možeš da sublimiraš, tako je - pričala je Manojlović, pa progovorila o Stankoviću.

- Ma, on je lik, on je čovek zvezda. On je misteriozan i zanimljiv, sve što treba. Isti je bio i ostao. Ali to baš hoću da kažem. Mislim da je ljudima bilo jako čudno, što sam ja bila toliko ekstrovertna. Sve idemo, traktor vozimo, hranimo kokoške. Mnogo sam prikazivala sebe u tom nekom narodskom, da kažem, smislu. Ja sebe ne zovem narodna pevačica, nego narodska pevačica. On je uvek ludeo. Sećam se, on je uvek držao taj neki: Nemoj to, nemoj to, da se ne zna to, da se krije to. On je bio mističan. I to je ljudima bilo, čini mi se, nespojivo - ispričala je.

Dotakla se i njihovog raskida.

- Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do poslednjeg dana živeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega. Neću reći dete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osećaj muškarca. Otkud znam. Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim - ispričala je i nastavila:

