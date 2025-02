DOŽIVELA SAM ZLOSTAVLJANJE I BATINJANJE Natalija Trik FX otvorila dušu o muškarcu koji ju je maltretirao od najranijeg detinjstva

Natalija Ibraimov, članica muzičkog dua "Trik FX", imala je traumatično detinjstvo, o čemu je otvoreno govorila u jednoj emisiji.

Natalija ima pet godina starijeg brata, sa kojim nije imala divan odnos.

- Mislim da će se sad mnogi ljudi iznenaditi, ali ja moram da kažem da sam ja tu moju porodicu, uvek imala u školi, folkloru, gimnastici. Ja sam neko ko je, ne mogu da kažem da mama i tata nisu brinuli o meni, jesu, ali više sam se brinula ja jer su mama i tata mnogo radili i da kažem sa tih prvih godinu dana mene je čuvala tetka Tanja, a posle toga, to je bilo možda jednu godinu, dve, onda sam bila sama, gde je moj brat naravno kada je hteo i kada je mogao da me čuva, čuvao me, mada s tim nije baš bio nešto oduševljen. Nije bio oduševljen mojim dolaskom na svet, moram to da priznam i tako je ostalo do dan-danas - iskrena je Natalija koja uprkos svemu prema bratu gaji drugačije emocije:

- Ja mog brata mnogo volim, bez obzira što mi je činio mnogo ružne stvari u mom životu.

Na pitanje šta je to najteže što je uradio Natalija kaže:

- Skoro sam bila u jednoj emisiji, gde sam prvi put pričala o zlostavljanju, o batinanju, da kažem, ja sam to doživljavala, ne mogu sad da kažem non-stop, ali, kada vi od roditelja, od majke i oca, ne dobijete ni šamar, ni ono da vas neko počupa za uvo, nikada, a onda doživite to od vašeg rođenog brata, koji, verujte mi, i dan-danas, ja ne znam zašto on mene ne voli, ja ne znam zašto on prema meni ne oseća ništa, ja prosto ne mogu da kažem da ne volim svog brata, bez obzira, kakve god da je stvari on meni činio. Valjda, sestre su takve, sestre vole, prosto vole svog brata - kaže Natalija koja ističe:

- Ja sam njemu sve oprostila još odavno.

Autor: Pink.rs