Muža su joj kidnapovali a kuću opljačkali: Pevačica i njen muž preziveli agoniju, a ova stvari ih muči

Branka Sovrlić, vlasnica evergrina "Lido, Lidija" bez kog nijedno veselje ne prolazi, već decenijama je na estrade, a od prvog dana važi sa veliku damu koja svoj luksuz i bogatstvo nikada nije isticala u prvi plan. Naime, sve što je zaradila, pametno je ulagala, te sada poseduje nekoliko nekretnina, ali i vrlo posećen restoran u Sarajevu na Baščaršiji.

Njena kuća na Ilidži je, prema rečima mnogih, najluksuznija u tom kraju. Pevačica je bila zadužena za uređenje enterijera, dok je dvorište savršeno sredio njen suprug. U Brankinom domu su na svakom koraku skupoceni antikviteti, ali i predivan stilski nameštaj, kao i ogroman kamin u zlatu. Zbog samo izgleda, ali i bezbednost, nalazi se pod zaštitom države.

Pevačica i njen suprug poseduju nekoliko luksuznih stanova u Beogradu i Sarajevu, kao i poznati restoran, ali Branka je jednom prilikom priznala da bi svo bogatstvo dala u zamenu za to da su suprug i ona postali roditelji. Ali, pomirila se sa činjenicom da joj se nije dalo, iako je sve činila da ostvari svoju najveću želju.

- Paja, odnosno Sadik Pašić, moj muž, i ja smo stekli mnogo. Bez lažne skromnosti, mi smo milioneri, ali volela bih da imamo mnogo manje, a da nam je Bog, odnosno ta neka viša sila, sudbina, podarila decu, odnosno bar jedno dete. Ovako bi neko rekao džaba sve. Jednostavno nam se nije dalo da u savršenom braku sa mnogo ljubavi i poštovanja postanemo i roditelji. Bog izgleda ne da sve - ispričala je pevačica.

Međutim, Branka decu i unuke svog brata doživljava kao svoje i veoma im je privržena.

- Iako nemam svoju decu, tako doživljavam decu i unuke mog brata, koji mi je umro u februaru ove godine. Još se nisam oporavila od njegove smrti niti ću ikada, verovatno. Moj brat i njegova porodica su ostali u Nišu, a ja sam zbog Pajine mame morala da se preselim u Bosnu - rekla je pevačica.

Branka i Sadik upoznali su se na njenom nastupu i od tada koračaju zajedno kroz život. A kako je i on muzički producent, pored svega, spojila ih je i ljubav prema istoj profesiji.

- Ostvarena sam kao pevačica koja ima vanvremenske hitove, a i kao poslovna žena koja ima dobar i hvaljeni restoran, stanove u Beogradu, u Sarajevu salonski stan i kuću i još nekretnina. Srećna sam što sam kao osoba privilegovana da sam bila nebrojeno puta u situaciji da pomognem i da učinim ljudima. Nagrađena sam i brakom u kojem nikada nisam imala krize, nego smo bezgraničnu podršku, a to što Paja i ja nismo imali decu nas je još čvršće vezalo - iskrena je bila pevačica.

Provalnici su pre nekoliko godina upali u Brankinu kuću, naletevši pravo na nju! Pevačici je taj događaj ostao kao velika trauma, dugo joj je trebalo da se izbori sa scenama u glavi koje su je stalno proganjale.

- Ne volim o tome da pričam. To je period kada je bilo mnogo pljačkaša, ma nema pevača kome nisu obili stan! To se desilo i mojoj komšinici, koja je penzionerka i živi baš do mene. Ja sam se pobila sa lopovima, pa su me udarili. Reagovala sam srcem. Na sreću, uhvatili su ih. Nakon toga, moj muž je postavio kamere, nabavio posebna vrata... Dugo posle toga kada bih ulazila u kuću, gledala bih da li mi je sve na mestu. Teško je kada znate da vam je neko preturao po stvarima - opisala je Branka i dodala:

- Doživela sam horor, mada sam se na kraju sa jednim potukla. Pištoljem su me udarili i po glavi, bila sam sva u krvi, zamalo su mi izbrijali kosu, imala sam tri šava... Želim to da zaboravim i da se ne prisećam. Ja sam opasna, pošto sam prvakinja u džudou, pa se nisam ni njih previše uplašila, iako su imali oružje. Ja sam neustrašiva - zaključila je Sovrlićeva.

