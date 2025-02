Ovo su deca, konkurencija mi je Marija Šerifović: Maja Nikolić o učesnicima na PZE, a onda iznenadila stavom o Desingerici

Pevačica Maja Nikolić, koja će se naći na izboru srpskog predstavnika na Pesmi Evrovizije, poslednjih nedelja puni naslovne strane domaće štampe.

Razlog za to nije samo njena pesma "Žali srce moje" koju će izvesti na Pesmi za Evroviziju, već i "svađa" s Mimi Mercedes koja se odigrala u jednoj emisiji, potom prelom skočnog zgloba, a onda i druženje s Desingericom u emisiji Ognjena Amidžića koje je napravilo lom na društvenim mrežama.

- Izgledala sam dobro, ali ja zaista trpim jake bolove. Patronažna sestra mi dolazi svaki dan, pomaže mi, daje mi fraksiparin u stomak, ali ja sam junak - rekla je pevačica, a potom otkrila i kako će njen nastup izgledati.

- Ne bih trebalo da skidam gips, ali ću biti u vazduhu i praviću spektakl. Sve zavisi samo od glasova, a nadam se najboljem - rekla je pevačica, a potom se osvrnula i na druženje sa Desingericom.

- Ognjen treba možda da pozove samo nas dvoje da pravimo šou. Što se tiče njegove muzike, volim da slušam neke pesme, gde nema psovki i pljuvanja. Baš sam ga pitala 'što pljuješ devojkama u usta?'. Nije mi jasno. Ja sam mislila da nije normalan, da je ludak, a on je zaista fin mladić i shvatio je šta radi i šta je marketing. To pljuvanje, sam kaže, devojke mu traže. Kaže, 'ti ne znaš kakva je omladina', a ja shvatam, to je stanje duha, roditelja... plus, on je lep, zgodan, trenira, klinke lude za njim....

Kada je reč o Mimi Mercedes, s kojom se sporečkala oko toga da li mogu jedna drugoj da budu konkurencija, Maja je rekla:

- Mi nemamo uopšte loš odnos, to je laž, nas dve se zezamo stalno, moj sin dolazi na probe za Pesme za Evroviziju i obožava Mimi i sedi s njom i sa njenim pevačicama. Bio je u emisiji kako bi upoznao Desingericu, bila mu je to želja, i on je bio iznenđen koliko je fin i normalan. To sa Mimi su naduvali novinari.

Na pitanje o konkurenciji na Pesmi za Evroviziju, koje se i povelo u emisiji sa Mimi Mercedes, Maja je rekla "da je nema".

- Ja sam 33 godine na estradi, to su sve moja deca, kako mogu da imam konkurenciju? Konkurencija bi mi bila Marija Šerifović, Jelena Tomašević, Joksimović, sestre Kovač. To je moj nivo i moja ekipa sa A liste vrhunskih pevača koji mogu da mi budu konkurencija. Na PZE su sve moja deca - rekla je Maja i ipak izdvojila Tanju Banjanin.

- Tanja Banjanin fenomenalno peva, moja draga Tanja. Eto ona može jedino da bude žena sa ozbiljnim glasom i da je stavim pored sebe. Ne znam kako da vam odgovorim na pitanje o konkurenciji, i, oprostite mi na iskrenosti i istini, ali moj život je istina. Verujem u Boga,a Bog je istina. I zato, poslušajte sve moje grandiozne balade - 'Odlazi', 'Napusio si sve', 'Boli', 'Svaki sam tren tebi suđena', 'Moram biti njegova', 'Ne traži me više' i sve hitove 'Varali me svi', 'Uzmi me', 'Dragane', 'Ako veruješ', 'Loša mala', 'Led ledeni'... onda ćete razumeti da sam diva i da su to moja deca na Pesmi za Evroviziju.

- Zato niko nikome nije konkurencija. I neka pobedi Srbija! Da se ne postidimo koju smo pesmu poslali u Bazel, već da vratimo glamur i sjaj i dostojanstvo našoj maloj, poniženoj Srbiji jer Srbija ima fantastične pop pevačice i pop muziku. Srbija to zaslužuje, da ponovo dovedemo Evropu i svet u Beograd. Da budemo na tronu sveta, dostojanstveno i sa dobrom pesmom!



