SLAVLJE KOD MILICE JOKIĆ Pevačica se pomirila sa Dačićevim sinom, pa podelila srećne vesti, čestitke stižu sa svih strana

Mlada folk pevačica Milica Jokić danas proslavlja rođendan, a brojne njene kolege sa estrade su se oglasile i poželele joj puno sreće i uspeha.

Pevačica se zahvalila svima na lepim željama, a svi jedva čekaju da vide kako će pevačica proslaviti svoj dan i kakvo će joj iznenađenje prirediti njen izabranik Luka Dačić, sa kojim je nedavno obnovila vezu.

Podsetimo, ubrzo nakon što se pročulo da su Milica Jokić i Luka Dačić navodno stavili tačku na svoju ljubav, par se pomirio, pa i dobro proveo na jednom njenom prestoničkom nastupu.

Inače, ona je jednom prilikom i otkrila kako su uplovili u vezu:

- Pre nego što smo ušli u vezu, družili smo se godinama. Najviše su mi se dopale njegova iskrenost i upornost, to me je privuklo, a to je i najbitnije. Mislim da poštovanje i prijateljski odnos svako mora da ima. Imam osećaj kao da smo Luka i ja u braku već 10 godina - rekla je ona jednom prilikom, pa dodala:

- Što se tiče mog posla, ne pravi nikakav problem, ima mnogo razumevanja. Ja ponekad znam da ne spavam po četiri dana zbog posla. Nismo ljubomorni, ali ima nekih trenutaka kada on nešto prokomentariše, a isto tako i ja. Kad ja obučem nešto predugačko, on mi kaže da izgledam kao baba i onda mi kaže:"Molim te, obuci nešto kratko".

