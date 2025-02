Menja život iz korena: Nakon svih skandala, Milan Kalinić okrenuo list, posvetio se sebi na ovaj način (FOTO)

Milan Kalinić rešio je da, nakon svih skandala koje je imao u poslednjih nekoliko meseci, okrene novi list, pa je odlučio da pokrene novi biznis u IT sektoru, pišu domaći mediji.

Glumac i bivši voditelj oduvek je poznat u javnosti kao čovek s zdravim navikama, koji vodi računa o ishrani, obožava sport i redovno trenira, pa će sada to svoje znanje preneti i drugima, i to putem mobilne aplikacije.

- Milan je oduvek sportski tip i nedavno je rešio da sve što zna o zdravom načinu života, ishrani i treninzima podeli i s ljudima koje to takođe zanima. Cilj mu je da ljudima na lako dostupan način, putem mobilne aplikacije, koju je sam programirao, zdrave navike učini lako dostupnim. Ona će svim korisnicima pomoći da se skoncentrišu na vežbanje i ishranu s raznim planovima i detaljnim uputstvima. Njemu je sad, posle ovog burnog perioda koji je iza njega, sport i vežbanje glavna preokupacija, pa zato ide dva puta dnevno u teretanu kako bi sve negativno izbacio iz sebe. Baš nam je nedavno pričao koliko se posvetio tome i koliko ga to zanima. Trenutno je sav u IT tehnologiji, baš je dosta učio o tome i nada se uspehu u ovom novom privatnom biznisu, u koji je uložio dosta vremena, ali i novca - ispričao nam je jedan Kalinićev prijatelj.

Inače, i sam Milan govorio je da mu je sport pomogao u teškim životnim situacijama.

- Moraš sebi da pomogneš tim stvarima, kao što je trening i taj način života. Onda mnogo lakše prolaziš kroz sve teške stvari - rekao je jednom prilikom Milan za medije.

Podsetimo, Milan se najpre prošle godine razveo od supruge Sandre posle 18 godina braka, na samom kraju godine dobio je otkaz na televiziji na kojoj je radio, a zatim ga je A. B., s kojom je bio u emotivnoj vezi, optužila da ju je pretukao, zbog čega je dobio i zabranu prilaska.

Autor: N.B.