Slomila se pred kamerama: Kaća Živković se rasplakala na spomen oca, pa zatražila jedno

Pevačica je pokazala koliko je profesionalna i ispoštovala sedmu silu!

Katarina Živković pojavila se prvi put u javnosti pošto je izgubila oca posle teške bolesti i rasplakala se pred kamerama.

- Ajde da promenimo temu - zamolila je pevačica koja nije mogla da sakrije svoju bol, koja je još uvek sveža. Kada se pribrala i pokazala svoju profesionalnost, novinare je zanilalo kako ju je sin Stefan promenio.

- Navikla sam na ulogu majke. Obožavam ga i on je moja najsjajnija zvezda, ispunjava me i ništa mi nije teško. Emotivan je i osećajan, to je na mene, a isti je fizički je otac. Promenio me je na bolje - rekla je Katarina.

- Moj bol niko ne može da neko nadomesti. Tužna sam jer sam želela da upozna i raste uz dedu. Još uvek mi je sve rano. Danas sam se pojavila jer sam profesionalna i što to moj otac voleto. Jako sam ranjena - emotivna je Kaća.

Autor: N.B.