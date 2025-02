Godinama se lažno predstavlja: Ovo je pravo ime Bekija Bekića

Pevač Beki Bekić je poznat po specifičnom osmehu i tokom devedesetih je bio veoma popularan, a sada se ne pojavljuje često u medijima.

Ono što mnogi ne znaju je da se Beki Bekić zapravo ne zove tako, a njegovo pravo ime je Behljulj Behljulji.

Pevač je nedavno za domaće medije otkrio kako se dogodila promena i ko je kumovao ideji da se izabere prezime po kome ga pamti cela bivša Jugoslavija.

– Dragan Aleksandrić i ja samo sedeli i pošto sam se ja sa singl pločom prvom pojavio sa mojim imenom Behljulj, tad sam ukapirao da ljudi ne mogu da izgovore moje ime, vrlo teško. Kod nas je interesantno ime, jer ljulj znači cvet, a beh znači behar. Od malena su me zvali Beki, mama i u školi su me zvali tako i Dragan je mislio da bude samo Beki, a ja sam hteo da dodamo i prezime, jer su se u to vreme pojavljivali samo nadimci – rekao je on i dodao:

– Stalno sam dolazio kod njega kući, njegova žena Slavica me je obožavala i vraćala se sa pijace jedan dan i vidi mene i kaže: „Jao, moj Bekić stigao”, i ja pitam Dragana: „Je l’ si čuo šta je rekla”, kaže on: „Ne, ne, šta?” i ona je ponovila, i ja kažem: „Dragane, neka tako bude prezime.” To je bilo 1984, 1985. godine, stvarali smo firmu, nisam promenio identitet time što sam promenio ime, ostao sam isti, kao mnogi pevači koji su menjali imena. Beograd me je prihvatio dobro, muzika uvek pobeđuje – otkrio je Beki u jednoj emisiji.

Beki Bekić je otvoreno govorio o periodu kada su njegovi roditelji branili njemu da se bavi muzikom, a onda se prisetio detinjstva i momenta kada je njih 20 živelo u jednoj sobi.

- Velika porodica, a mala kuća. Živeli smo složno, koliko nas je bilo, živeli smo kao da smo imali osam soba, a mi smo u istoj sobi spavali. Bili smo maleni, ništa nam nije smetalo, sve je bilo kako treba. Nekada se i nije imalo, ali smo živeli skromno i lepo. Bili smo tada bliski i sada smo, jedno bez drugog ne možemo, stalno se čujemo. Nas je 12 dece koji smo rođeni, ne računam ovu decu koju su moji roditelji usvojili i odhranili, bilo ih je šestoro – rekao je Beki.

Iako su se kako kaže braća i sestre rasuli po svetu, Beki kaže da su i danas vezani i da se stalno čuju.

- Braći i sestrama sam predlagao da se mi sami bez žena i muževa okupimo bar jednom godišnje. Da možemo da se družimo, pevamo, plačemo, da se prisećamo detinjstva. Ali nikako, rasuli smo se po svetu i ne možemo nikako da organizujemo to – dodao je pevač.

Beki priznaje da su se na početku karijere njegovi roditelji protivili da se bavi muzikom, ali je on bio uporan i uspeo je da ostvari svoj najveći san.

- Ranije se to drugačije gledalo, da mi sin bude muzikant. Bilo je ono da se završi škola, od čega ćeš da živiš, a da muzika bude sporedno. Ja sam počeo u horu, pevao sam u kulturno umetničkom društvu i onda je to sve krenulo. Ovde sam u Beogradu upisao Višu ugostiteljsku školu, ali je nikada nisam završio. Počeo sam aktivno da se bavim muzikom i tako je ostalo – kazao je Beki za "Grand".

