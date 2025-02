Ovakvog ga nismo videli: Đorđe David pokazao svoju nežnu stranu, a za sve je zaslužna ONA (FOTO)

Rok muzičar Đorđe Nikolić, poznatiji kao Đorđe David poznat je kao neko ko nema dlaku na jeziku, pa samim tim deluje veoma oštro, a sada je pokazao i svoju nežniju stranu.

Naime, član žirija "Zvezde Granda" podelio je na Instagramu snimak sa ćerkom Stašom, te je prikazao kakav je kada je sa svojom naslednicom, što do sada nismo imali prilike da vidimo.

Na snimku se vidi emotivan razgovor između oca i ćerke, gde Đorđe strpljivo objašnjava devojčici zašto je tog dana bio nervozan.

-Nervozan sam ovih dana zato što nema koncerata, razumeš? Postoje razlozi zašto ih nema, ali to tebe ne treba da interesuje. S obzirom na moje godine potpuno je normalno da sam nervozan zbog takvih stvari. Kad je meni rođendan? – pitao ju je on, a ona je odmah odgovorila:

-5. novembra.

"Plašim se da mi se ne vrati na dete"

Inače, roker je u jednoj svojoj ispovesti govorio o nesreći koju je imao u Makedoniji, a u kojoj je jedna žena izgubila život.

- Apsolutno sam drugačiji od te nesreće. Strahovito vodim računa kako i kada se krećem automobilom. Bila je jeziva magla te noći. Devojka je automobilom ušla u suprotnu traku auto-puta. Doživela je direktan sudar, a ja sam naleteo na postojeće stanje. Magla je bila velika, a ja sam vozio nekih 117 na sat, na praznom auto-putu i sa minimalnom vidljivošći. Oduzeo sam gas čim sam ušao u tu zavesu, upalio sam daleka svetla, i to je to... Proganjaju me te slike danas. Hiljadu slika kroz glavu mi je prošlo. Najpre jasna slika moje žene, moje ćerke, pa prvi poljubac, ja prvi put na sceni. Plašim se samo da mi se ne vrati da dete - pričao je Đorđe David.



Autor: N.B.