Uhvaćena sa novim dečkom: Nakon razvoda gumica uplovila u novu ljubavnu vezu! Evo gde su uhvaćeni zajedno (FOTO)

Posle kraha braka pronašla novu ljubav.

Glumica Anja Mit nedavno je saopštila da se, nakon dve godine braka, razvela od pilota Ognjena Vesića i time šokirala mnoge svoje fanove.

"Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla," otkrila je glumica u emisiji "Amidži šou".

Ipak, da je posle kraha braka pronašla novu ljubav, svedoče novi paparaco snimci koje je usnimila ekipa emisije "Paparaco Lov".

Nakon što je zvanično stavila tačku na brak sa šarmatnim pilotom Anja je uhvaćena u prisnom izdanju sa momkom koji je nepoznat javnosti, a u jednom trenutku je delovalo da je pao i poljubac.

Ko je bivši muž Anje Mit?

Ognjen, inače, nije neko ko se eksponirao tokom braka sa glumicom, te je njihova veza bila prilično privatna, pa je zato mnoge i iznenadilo Anjino priznanje o razvodu.

Njih dvoje su se, inače, upoznali na snimanju jedne emisije, te ubrzo počeli da žive zajedno.

- Upoznali smo se na snimanju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku, braku - rekla je Anja ranije za medije.



