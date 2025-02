KAD JE SVEKRVA CECI DALA OVAJ POKLON NA SVADBI, SVI SU ZAĆUTALI: Ovako nešto Srbija do tada nije videla... Evo u čijim rukama je DAR završio (FOTO)

Ceca Ražnatović i Arkan venčali su se u februaru 1995. godine. Njegova majka darovala je pevačici specijalan poklon.

Naime, ona je dobila dukat star 1700 godina, uz ove reči:"Darujem te ovim zlatnim dukatom, koji je iz 1700. godine. Od moje prababe, a vaše čukunbabe. Da brak bude srećan i dugovečan."Ovaj dar za Cecu je imao veliku važnost, pa ga je 24 godine kasnije, baš kao nekada Slavka njoj, nakon crkvenog venčanja darovala snahi Bogdani, koja je baš na crkvenom venčanju ponela i Cecinu venčanicu.

Mlada je blistala u venčanici vrednoj 100.000 maraka, po koju je tada lično išla u Milano.Ovaj model venčanice godinama nakon Cecinog venčanja bio je jedan od najpopularnijih u Srbiji, te su mnoge devojke birale baš takvu haljinu za svoje venčanje.

Pre 20 godina u Cecinoj venčanici se već udala njena rođena sestra Lidija Ocokoljić, a zatim i Bogdana Ražnatović. Podsetimo, u poslednje vreme sve su bučnije spekulacije ili teorije zavere da je Željko Ražnatović Arkan živ, te da nije ubijen, pevačica i njegova udovica Svetlana Ceca Ražnatović prvi put je, u intervjuu progovorila o ovoj temi.

- Normalni ljudi me to nikad ne bi pitali. Naravno da me nisi pitao jer si čovek koji ima empatiju. Ljudi koji nemaju empatiju su za mene emotivni bogalji. Emotivni bogalji mogu da insinuiraju takve priče bez razmišljanja da li će jednu porodicu da povredi i neku nedužnu decu. Tako da prestanite sa takvim igricama jer je to nehumano. Niti je zabavno, niti je duhovito, a lova je prolazna stvar, treba se sresti i pogledati u oči - bila je jasna Ceca za Pink.

Autor: M.K.