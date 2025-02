SIN MI JE OTVORIO PROFIL NA SAJTU ZA ODRASLE: Najpoznatija srpska striptizeta otkrila sve o zaradi, a evo koliko je uzela za prvi mesec

Striptizeta kaže da je njoj to uredu i da nema ništa protiv ukoliko ljudi to vole i ima potražnje.

Jedna od najpoznatijih domaćih striptizeta, Branka Blek Rouz (52) ne prestaje da intrigira javnost, a jednom prilikom je otkrila da joj je sin otvorio profil na sajtu za odrasle kako bi ona zarađivala. Striptizeta kaže da je njoj to uredu i da nema ništa protiv ukoliko ljudi to vole i ima potražnje.

- Mene su svi pitali da li imam profil na sajtu za odrasle. Ceo dan sam provela na plaži i razmišljala šta je to, mislila sam da je nešto što se isključi. Kada sam se vratila sa plaže, pitala sam mlađeg sina šta je to, a on je počeo da se smeje, pa mi je rekao ko sve to ima, a da su to pretežno starlete - započela je Blek Rouz, pa nastavila:

- Pitala sam ga da li ja mogu to da imam. Kaže on što da ne, a pogotovo jer sam u tom poslu. Nisam znala ni profil da napravim, pa mi je on registrovao sve to i rekao mi da se snalazim sa fotografijama. Taj prvi mesec sam imala najveću zaradu, a da su tu hiljade i hiljade evra, to nije istina, meni je taj prvi mesec bilo 2.000 dolara - ispričala je Branka, koja je svojevremeno otkrila i da je ćerka jedne pevačice igrala u njenom klubu.

Autor: M.K.