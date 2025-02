POMIRENJE NA POMOLU?! Šok priznanje Bore Santane nakon priče o razvodu, progovorio i o VILAMA KOJE GRADE: Možda pružimo jedno drugom šansu... (FOTO)

Rade na tome da se njihov odnos popravi.

Vest da su se Milica Kemez i Bora Santana razišli nakon kraćeg braka, a duže emotivne veze, iznenadila je mnoge. Bivši zadrugar je sada otkrio nove detalje, ali je priznao i da postoji mogućnost da njihovom braku daju drugu šansu.

- U dobrim smo odnosima, čujemo se svakog dana, gledamo da izvučemo neke pouke iz svega. Ispada kao da je najgore nešto ispalo, a mnogo toga je izvučeno iz konteksta. Videćemo šta će tu da bude. Krivo mi je da se svađamo preko medija i da pravimo rijaliti od našeg braka. I dalje smo muž i žena - rekao je Bora, pa nastavio:

- Ja ne znam šta je ona trpela, da kaže konkretno barem. Ona meni nije rekla da se osetila zapostavljeno. Sigurno je bilo nezadovoljstva i sa njene i moje strane. Ne može da kaže da nisam bio dobar muž, da sam nešto loše radio, da je bilo fizičkog kontakta, daleko bilo. Ispalo je i kao da sam je psovao napolju nego što sam psovao u rijalitiju, to sam je i pitao. Ne živimo zajedno već dva meseca. Nisam ni video kada je otišla, koferi nisu bili spakovani. Da je bila spakovana, ja bih je pitao gde će. Niti sam je oterao. Znao sam da će biti sve teže i teže kako vreme bude odmicalo.

Kako je priznao, rade na tome da se njihov odnos popravi.

- Radimo na tome, ono, ne svađamo se mi, prebacimo jedno drugom nešto, ali ništa strašno. Ne znam šta će biti, možda pružimo jedno drugom šansu, ako ne, videćemo, to je život. Mi imamo dve kuće, dva placa, jedan je njen, jedan je moj. To je bilo naše zajedničko, ali naravno, nikad je ne bih ostavio na ulici, a ni ona mene. Mi smo kao to podelili, tu nas deli ograda. Ja sam tu sagradio kuću, to će biti vila za izdavanje, a pored je trebalo da se izgradi vila. U njoj je trebalo da živimo. Ljubav se valjda nije ohladila, u svađi kaže da me ne voli, ali vreme će pokazati sve - rekao je Bora.

Autor: M.K.