VANJA MIJATOVIĆ SE RAZVODI: Pukla tikva nakon dve i po godine braka, a ovo su detalji, šuška se da ju je muž varao... (FOTO)

Vanja Mijatović (39) nakon dve i po godine braka razvodi se od supruga Aleksandra!

Pevačica i preduzetnik na večnu ljubav zakleli su se u oktobru 2022. godine, a sada su doneli odluku da na svoj odnos stave tačku. Izvor blizak Mijatovićevoj otkrio je da su do kraha dovele nepomirljive razlike, koje su učinile da se partneri potpuno udalje jedno od drugog.

Ljubav na prvi pogled

- Njihova ljubav započela je spontano. Upoznali su se u momentu kada je Vanja za sređivanje nekretnine angažovala Aleksandrovu firmu, a ljubav se rodila na prvi pogled. Kasnije su započeli vezu, a nakon toga su se i venčali. Međutim, ubrzo se sve promenilo. Razlike među njima postale su ogromne i nisu mogli da izglade nesporazume - ispričao je za Informer izvor blizak ovom još uvek zakonitom bračnom paru koji je insistirao na anonimnosti. Kako nam je još rekao, Vanjin problem s insulinskom rezistencijom i štitnom žlezdom doveo je do prekomernog gojenja, a fizički izgled do nezadovoljstva. Sve to skupa činilo ju je nesigurnom, a to se odrazilo i na brak:

Ovako je bilo na svadbi Vanje i Aleksandra

- Vanja se već godinama zbog problema sa šećerom bori sa viškom kilograma, ali su mukotrpne dijete davale samo trenutni efekat. Nakon nekog vremena kilogrami su se vraćali, a nju je to činilo razdražljivom i nervoznom. Krenule su česte svađe, te je idila s početka nestala, baš kao i fizička privlačnost i strast među supružnicima.Izvor navodi da je jedan od uzroka razvoda taj što se bliskost koja je ranije postojala u potpunosti izgubila, kao i činjenica da Vanja nije ostala u drugom stanju, uprkos želji i naporima da do toga dođe. Kružile priče da je vara- Iako su bili u braku, krenuli su da žive odvojene živote. Vanja se posvetila poslu, a Aleksandar se provodio za svoj groš. Išao je na nastupe njenih koleginica i kolega, a zbog toga što je imala problema sa kilažom i više ga nije privlačila, po gradu su krenule priče da je vara. Ipak, ona, kao svaka zaljubljena žena, nije želela da veruje u glasine, te je dala sve od sebe da sačuva brak, u čemu nije uspela - ispričao je izvor za Informer, pa dodao da je bezuspešna borba za potomstvo još samo jedna kap koja je prelila već punu čašu:

- Više od svega želeli su da dobiju dete, ali im to nije polazilo za rukom. Uzroci su mnogobrojni... Vanjini zdravstveni problemi, stres, ali i nezdrav način života koji zbog prirode posla vodi već godinama. Aleksandar je presekao, rekao joj je da se ohladio i da je ljubav prestala... Njoj je je bilo teško, ali su uprkos tome zajednički odlučili da se raziđu - rekao je izvor na kraju.

Da su informacije do kojih smo došli tačne, kratko je potvrdila i pevačica, ne želeći da otkriva detalje.

- Istina je da se razvodimo, tu odluku smo doneli zajednički. Ovo je za mene težak period i ne bih produbljivala tu temu - rekla je kratko za Informer Vanja Mijatović.

Na svadbu dala 30.000 evra Vanja i Aleksandar su na svadbi okupili brojne javne ličnosti, porodicu i prijatelje, a slavlje u prestižnom prestoničkom restoranu koštalo ih je "tričavih" 30.000 evra. Ogromnu pažnju privukla je torta na čak šest spratova, a mladencima je kumovala Vanjina koleginica i prijateljica Aleksandra Mladenović.

Autor: M.K.