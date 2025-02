GOGA SEKULIĆ KAO DIVA! Proslavila 48. rođendan u Dubaiju u velikom stilu (FOTO)

U hotelskoj sobi je pevačicu sačekalo iznenađenje, svuda su se nalazili baloni sa natpisom "Srećan rođendan".

Pevačica Goga Sekulić danas proslavlja svoj 48. rođendan.Goga je sa sinom Vasilijem Andrejom otišla u Dubai, a putem Instagrama je pokazala kako se tamo provode.U hotelskoj sobi je pevačicu sačekalo iznenađenje, svuda su se nalazili baloni sa natpisom "Srećan rođendan", a krevet je bio prekriven laticama ruža.

Ona je potom podelila i fotografiju sa sinom i pokazala kako uživaju u plićaku.

- Najlepši su rođendani sa mojim sinom - napisala je ona.

Podsetimo, Goga je u septembr prošle godine doživela saobraćajnu nezgodu kada ju je na pešačkom prelazu udario automobil.

- Sedim tako ukočeno jer me i dalje boli vrat. Ne znam do čega je to, preglede ima, a nadam sed da će doktori da vide šta je u pitanju i da će to brzo da se reši - rekla je ona nedavno.

Autor: M.K.