MUŽ VANJE MIJATOVIĆ IMAO I DRUGI TELEFON! Pevačica mu čitala poruke sa prvog uređaja, a evo šta se desilo s drugim

Ovako je nekad pevačica govorila o njihovom odnosu

Vanja Mijatović nakon dve i po godine braka razvodi se od supruga Aleksandra, a razlozi zbog kojih je par odlučio da okonča odnos i dalje nisu poznati. Vanja Mijatović je o braku otvoreno govorila, a na gala svadbi koju su napravili pre dve godine pevalo im je pola estrade.

Pevačica je ranije otvoreno govorila o ljubomori i priznala da je mužu krišom proveravala telefon.

- Znate kako, u početku veze ne može da vam bude isto kao kasnije, a tako je i u braku. Kada živite sa nekim delite sve, svaku brigu, osmeh, jednostavno se odnos popne na neki viši nivo. Meni je lepo u braku - rekla je jednom prilikom Vanja i progovorila o ljubomori:

- Sada nisam ljubormona, ne! Više nisam stvarno, ali ranije jesam bila. Prevazišla sam to. Stekli smo poverenje jedno u drugo, to ide vremenom. Sada zaista nisam sumnjičava - priznala je kroz osmeh ne krijući da je u nekoliko navrata krišom uzimala Aleksandrov mobilni telefon.

-To sam na početku radila, kako je izdržao ne znam. Sigurno me voli čim je to izdržao, eto iskreno volela sam da bacim pogled na njegov telefon, čisto da budem sigurna, sada ne. Ima i drugi telefon, ne snalazim se baš na njemu. Inače ja sam takva, volim sve da znam. Čak i najsuroviju istinu više volim da čujem nego da me neko laže, zato sam ja čačkala malo, nekako sam htela da se uverim da je istina sve što mi priča.

Podsetimo, Vanja se oglasila nakon vesti da se razvodi, a kako je istakla, ona i suprug su tu odluku doneli zajedno.

Autor: M.K.