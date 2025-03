Pet jezika može da nauči do pete godine: Džehvina snajka napustila Srbiju, pa progovorila o vaspitavanju ćerke: U kući pričamo na rumunskom...

Influenserka Adriana Kadar, snajka pevačice Teodore Džehverović, preselila se pre nekoliko meseci u Dubai gde živi sa suprugom Savom i ćerkicom Doroteom.

Adriana na svojim društvenim mrežama deli trenutke iz svakodnevnog života, a sada je otkrila na kom jeziku priča sa ćerkicom s obzirom da je njen suprug Srbin, ona je iz Rumunije, a trenutno žive u Dubaiju.

- U kući svakako pričamo na srpskom jeziku. Kada smo na igralištu pričamo uglavnom na engleskom jer komuniciram sa drugim ljudima, decom, ali se njoj obraćam i na srpskom i na engleskom. Kada pričam sa svojima, pričamo na rumunskom i ja pokušavam da, kada smo same, pričam malo i na rumunskom da bi ga sutra bar razumela - napisala je ona i dodala:

- Što se ove teme tiče, dosta se polemiše... Najnovije studije pokazuju da dete miže učiti i do 5 jezika do 5. godine istovremeno, što je izloženije jezicima biće mu lakše da nauči. Ja se apsolutno slažem sa tim i gledam da je izlažem jezicima što više, posavetovali smo se i sa pedijatrima kojima verujemo, tako da eto - to je moj stav.

Upoznala muža u školi

Inače, razlika između Save i Adriane je 15 godina. Oni su započeli vezu kad je ona imala 14. godina, a on 29. Sava je radio kao profesor u školi koju je pohađala Adriana Kadar.

Savina majka Gordana Džehverović navela je jednom prilikom kako je odmah svog sina posavetovala da on ode kod njenih roditelja i kaže im kako stvari stoje.

- Budući da subotom i nedeljom ne radi, ode tamo kod nje i roditelja. Kad se mala zaljubila, mama je to znala, ona ih je podržavala. Kad su krenuli mama je podržavala. Međutim, ja sam rekla da ide da porazgovara sa njenim ocem i on otišao i pokucao na vrata - pričala je tokom svog boravka u "Zadruzi".

