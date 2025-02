Miki Dudić, sin Hasana Dudića i Zlate Petrović, srećan je u ljubavi sa Teodorom Toković, kako smo već pisali, a sada se on oglasio za Pink.rs!

Zlata Petrović, naša pevačica, čiji je mlađi sin Jovan Pejić Peja aktuelni učesnik "Elite 8", u braku sa Hasanom Dudićem dobila je sina Mikija Dudića, koji je Pejin polubrat, te, kako smo pisali, u vezi je sa "Zvezdom Granda", pevačicom Teodorom Toković. Naime, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njim, te smo tako porazgovarali sa njim o njihovoj ljubavnoj vezi.

Kako ste se upoznali vas dvoje, ko je koga prvi primetio i ko je načinio prvi korak?

Mi smo se upoznali pre tri ili četiri godine, ona se bavi pevanjem, ja muzikom i onako spontano smo se upoznali i bili smo prijatelji i kolege, sarađivali smo, nismo imali namera da budemo zajedno, da budemo partneri. Međutim, u međuvremenu smo bili slobodno i jedno i drugo, mosetio sam potrebu da joj pišem, imao sam neke simpatije koje sam gajio prema njoj, prvenstveno što je dobra osoba, iskrena. Imali smo mnogo sličnosti iz prošlosti, ona je imala i prethodan brak kako sam i ja imao, pa smo imali zajedničke teme. Dopalo nam se društvo jedno s drugim i tako smo ušli u neku priču, pa se to malo češće događalo da se čujemo i vidimo i konačno sam ja bio taj koji je prvi njoj prišao i hajde da kažem, smuvao.

Kako je ona prihvatila tvoju decu i generalno porodicu?

- Upravo sada sedimo moja ćerka Vasilisa, Teodora i ja i ćaskamo, imamo sjajan odnos. Mnogo se dobro slažu, moj sin je upoznao Teodoru, oni su upućeni u moj život. Ja sam se razveo, ima već 10 godina, nisam imao neke ozbiljnije veze koje su vredele da upoznam partnerke sa klincima. Teodora je možda i prva posle razvoda koju su moja deca upoznala i koja su dobro prihvatila, baš se dobro slažemo i ide u dobrom smeru.

Kako su nju prihvatili Hasan i Zlata Petrović?

Što se tiče tate i mame, Zlate i Hasana, upoznali su je, Zlata ima najbolje reči za Teodoru, prihvatila je kao osobu, kao devojku, bili smo na slavama zajedno i po familiji. Hasan pogotovo, oberučke je prihvatio, a drago mi je što je video u njoj da joj je stalo do mene i meni do nje.

Koliko ste vi već zajedno, ti si čak i rekao u emisiji da imaš u planu da je veriš?

- Da, to je spontano ispalo sinoć, bila je tema o Jovanu, bio sam pod utiskom pošto smo došli na neke planove šta bi moglo, jer to traje sedam meseci koliko smo zajedno, intenzivno, ušli smo u osmi mesec zabavljanja. Velika ljubav i strast između nas postoji, što je privilegija. Ja nju nisam zvanično verio, nismo se dogovarali oko zajedničkog života, mada ja nju vidim u nekoj budućnosti kao veliki potencijal da provedem vreme sa njom, i ona bi sa mnom to želela, pa ćemo u nekoj bližoj budućnosti da obavimo to. Gledaću da ta veridba bude originalna.

Kako zamišljate svoje venčanje, koga biste voleli da vam peva na venčanju?

Prvo moram da je verim, ali mora neko vreme da prođe, da budemo sigurni u neke stvari, da provedemo život malo zajedno, moramo malo poslovno da se izorganizujemo. Ima vremena do venčanja, nadam se da će se i to dogoditi. Bićete obavešteni, za sada ide u dobrom pravcu...Daleko je malo venčanje, ja mislim da smo na dobrom putu, ali imamo nešto jako lepo, a to je punoletstvo moje ćerke Vasilise, to je 12. maj, to će biti prelepo veselje i uvertira pre nekih ozbiljnijih naših planova.

Autor: Nikola Žugić