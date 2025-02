Otkrila NOVE DETALJE razvoda! Vanja Mijatović rešila da progovori, evo da li je u pitanju TREĆA OSOBA!

Danas je kao bomba odjeknula vest da se Vanja Mijatović razvodi od supruga Aleksandra, a pevačica je sada za Informer potvrdila da njih dvoje više ne žive zajedno.

Vanja Mijatović i Aleksandar su se na večnu ljubav zakleli u oktobru 2022. godine, a sada su doneli odluku da na svoj odnos stave tačku. Pevačica je za Informer otkrila detalje razvoda, naglasivši da nije u pitanju treća osoba.

- Nije umešana treća osoba, mi smo se dogovorili da se razvedemo iz nekih naših razloga. Niko nije uticao na tu odluku. To što su pisali da ga nisam privlačila zbog kilaže - pa ja imam taj problem već dve godine. Takva mi je faza u životu. Onda bi po toj logici on trebao da me ostavi još pre dve godine - rekla je Vanja, pa dodala:

- Ne bih produbljavala priču, jer mi je sada najpotrebniji mir, a sve mi to donosi dodatni stres. Ja ne pratim šta se piše po novinama, sve mi to šalju, pa sam delimično upućena. Iskreno, jedva čekam da sve ovo prođe, a verujem i on, koji nije iz javnog sveta, i da se vratimo normalnim životima.

Vanja Mijatović je potom otkrila da ona i njen suprug više ne žive zajedno.

- Nas dvoje smo bili zajedno sedam godina, a živeli smo zajedno šest i po godina. To je bilo nešto što smo oboje osetili, želeli i hteli. Međutim, više ne živimo zajedno - rekla je ona za Informer.

Autor: Nikola Žugić