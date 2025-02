JEDVA ČEKAM... Najnoviji detalji razvoda Vanje Mijatović posle dve i po godine braka: Više ne živimo zajedno

Nije umešana treća osoba, mi smo se dogovorili da se razvedemo iz nekih naših razloga, rekla je pevačica.

Pevačica Vanja Mijatović potvrdila je da je došao kraj njenom braku sa suprugom Aleksandrom posle dve i po godine. Progovorila je o njihovom odnosu, te otkrila da li je do razvoda dovela treća osoba.

- Nije umešana treća osoba, mi smo se dogovorili da se razvedemo iz nekih naših razloga. Niko nije uticao na tu odluku. To što su pisali da ga nisam privlačila zbog kilaže - pa ja imam taj problem već dve godine. Takva mi je faza u životu. Onda bi, po toj logici, on trebalo da me je ostavio još pre dve godine - rekla je Vanja.

- Ne bih produbljavala priču, jer mi je sada najpotrebniji mir, a sve mi to donosi dodatni stres. Ja ne pratim šta se piše po novinama, sve mi to šalju, pa sam delimično upućena. Iskreno, jedva čekam da sve ovo prođe, a verujem i on, koji nije iz javnog sveta, i da se vratimo normalnim životima - poručila je pevačica.

- Nas dvoje smo bili zajedno sedam godina, a živeli smo zajedno šest i po godina. To je bilo nešto što smo oboje osetili, želeli i hteli. Međutim, više ne živimo zajedno - rekla je.

Njih dvoje su pre dve i po godine naprvili proslavu u jednom prestižnom beogradskom restoranu, a svadba je koštala oko 30.000 evra. Svi su komentarisali kako je sve bilo originalno i pomalo drugačije od svih svadbi. Luda žurka trajala je do ranih jutarnjih časova. Cela svadba odisala je luksuzom, a na proslavi je bilo više od 300 zvanica, među kojima se našao veliki broj Vanjinih prijatelja sa estrade. Žurku je upotpunila torta od šest spratova, ukrašena belim cvetovima i vatromet.

- Nije mi trebalo puno vremena da izaberem tortu, videla sam je na slici i poželela sam potpuno isto da izgleda moja. Imala sam jedino poteškoća oko venčanice, čekala sam dugo materijal ali je na kraju sve dobro prošlo, istakla je tada pevačica. Vanja Mijatović se u jednom trenutku latila mikrofona, a njena koleginica i kuma Aleksandra Mladenović je uhvatila bidermajer.

Na svadbi su pored Mladenovićke pevali i Ana Bekuta, Darko Lazić, Nadica Ademov, Tamara Milutinović, Ljuba Perućica i Uroš Živković i mnogi drugi. Izvor blizak Mijatovićevoj tvrdi da su do kraha dovele nepomirljive razlike, koje su učinile da se partneri potpuno udalje jedno od drugog.

- Njihova ljubav započela je spontano. Upoznali su se u momentu kada je Vanja za sređivanje nekretnine angažovala Aleksandrovu firmu, a ljubav se rodila na prvi pogled. Kasnije su započeli vezu, a nakon toga su se i venčali. Međutim, ubrzo se sve promenilo. Razlike među njima postale su ogromne i nisu mogli da izglade nesporazume - ispričao je za ovaj list izvor blizak ovom još uvek zakonitom bračnom paru.

Autor: M.K.