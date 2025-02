Mislila sam da ću umreti... Marija Šerifović otkrila šta se zapravo dešavalo iza ekrana na Evroviziji 2007. godine

Pevačica Marija Šerifović jedina je za sada koja je našoj zemlji donela pobedu na Evroviziji i to 2007. godine.

Ona se tada takmičila pesmom "Molitva" koja je postala veliki hit. Šerifovićka je jednom prilikom progovorila o utiscima, opisujući kako se osećala tokom Evrovizije i kakva je tada bila atmosfera.

- Što se tiče same pobede i trenutka kada ja postajem svesna da postoji opcija da pobedim, to je bilo posle prvog polufinala. Pogledala sam snimak preko trideset puta! Iskreno, ja sam mislila da ću da umrem u tom polufinalu. Trenutak u kome ostaneš sam na onim stepenicama. Nameste ti mikrofone, slušalice i dovedu te ispred bine, ali kada ostaneš sam na tim stepenicama, ne znam koji je izraz adekvatan da ga upotrebim, to su najstrašnija tri minuta u mom životu, jer ti moraš da stojiš tu dok peva ovaj prethodni- ispričala je Marija svojevremeno i dodala:

- To je toliko strašno, mislim strašno je ako nećeš da se obrukaš, ako ti je svejedno nije važno. Meni su se u momentu osušila usta, povraćalo mi se, bila sam žedna, išlo mi se u wc, ja sam mislila da ću da umrem u tom polufinalu. Mislila sam samo Bože šta ako nešto promašim, zgaziće me. Gde ću onda, da se vratim kući ne mogu, da kažem da sam polomila nogu, ne mogu.

Tada je opisala kako ju trema lomila dok je koračala ka bini.

Stajala sam na tim stepenicama i čekala, ja ovako mala sam se još smanjila na metar i deset. Ništa, dolazi trenutak kada moraš da izađeš i shvataš da ti nema spasa. Taj hod do bine je bio težak, e onda kada sam zauzela poziciju rešetanje je moglo da počne- ispričala je Marija u jednoj emisiji.

Marija je istakla da je finale bilo skroz drugačije te da su tada bili mnogo opušteniji.

- U finalu mi je bilo sasvim svejedno, čak sam nešto bila i polupijana. Pili smo neko belo vino, ja u nekim japankama, u nekoj trenerci hodam po onoj dvorani, šalim se sa ljudima. Kažu mi da se spremim, mene je bolelo uvo. Zapravo koliku sam ja tremu imala u polufinalu, oni su troduplo veću imali u finalu- sa osmehom je ispričala ona za "Grand".Podsetimo, u petak 28. februara se bira predstavnik Srbije za Evroviziju 2025 koja će se održati u švajcarskom gradu Bazelu od 13. do 17. maja.

