Ja te vidim na ulici, nosiš mini suknju... Đorđe David surovo iskren: Pevač otkrio ženama od kakvih muškaraca da beže glavom bez obzira (VIDEO)

Đorđe David je neko ko je poznat po vrlo direktnom i otvorenom stavu o kojoj god temi da je reč.

Pevač o mnogim temama u javnosti diskutuje bez okolišanja i bez dlake na jeziku a tako je bilo i ovaj put. Gostujući u emisji "Magazin in" prodiskutovao je sa voditeljkom i gostima o muškarcima i ženama te kako izgled utiče na samopouzdanje, međusobne odnose i sl.

Kada su komentarisali muškarce David je u jednom trenutku bio surovo iskren:

- To ti je onaj tip muškarca, ja te sad vidim na ulici, nosiš mini suknju, ispod ti se naziru tange. Odlepim na tebe, momentalno ide kragna i onog trenutka kad te dobijem...ti tako kreneš u grad ja ti kažem gde si pošla, pa kaže kako gde sam pošla, ja kažem skidaj to sa sebe da ti sad šamarčinu ovde....E, to su ti muškarci, licemerni i prezirem što smo postali tako jadni, ustvari, negde uništeni fundamentalno zbog toga što je žena ojačala i postala sam svoj gazda.

- Ao, Bože, hvala ti na odgovoru - rekla je Sanja.

- On je najviše kasnio, ali vredelo je čekati - nadovezala se Suzana Mančić.

Autor: M.K.