NAKON NERVNOG SLOMA, ON JE MRTAV ZA MENE! Milica Todorović uputila brutalnu poruku uhapšenom bivšem vereniku: O pokojnicima sve najlepše… (VIDEO)

Milica Todorović izgleda da je vrlo brzo prebolela svog verenika Maria Berišića, koji je 13. februara uhapšen po Interpolovoj poternici u njenom stanu u Beogradu.

Pevačica se do sad samo jednom oglasila na ovu temu i to na svom Instragramu, dan nakon Mariovog hapšenja kada se ona javno ogradila od njega. Sada je otišla korak dalje. Nakon što su se strasti malo smirile, snimila se na Tiktoku i to glasom rijaliti učesnice Miljane Kulić, a kako se može pročitati u komentarima, njene reči jasno se odnose na bivšeg verenika Hrvata.

- On je od utorka za mene mrtav posle onog nervnog sloma. I o pokojnicima sve najlepše - kaže Miljana, dok je Milica na snimku sve vreme imitira.

- Auu, kakva poruka za Marija! Carica, posle još jednog ljubavnog brodoloma, ona se sprda na svoj račun! Ko razume, shvatiće! Tako je Mico, bravo. Naći ćeš ti i lepšeg i boljeg! Ako ju je varao sa starletama, a ona ovako reaguje, svaka čast! Legendo, izdrži - samo su neki od komentara na Tiktoku ispod ovog Miličinog video-snimka.

Milica se nakon što se saznalo za hapšenje njenog verenika, pojavila i u javnosti i u javnosti, i to na rođendanu njene koleginice Marine Visković, gde je uživala i pevala celu noć.

- Dragi moji ljudi, dobar dan. Kao što ste videli, nisam želela da se oglašavam prva 24 časa, ali kada sam videla koliko je to daleko otišlo, morala sam da se obratim. Želim da kažem, da ja s ovim događajem nemam nikakve veze, jer ja već neko vreme nisam u ljubavnom odnosu. Žao mi je, ali tako je. Dešavaju se i lepe i ružne stvari, šta ćemo? To je sve život. Idemo dalje, osmeh - rekla je ona tokom prvog oglašavanja i poslala poljubac u kameru.

Inače, kamere emisije "Paparaco lov" prve su snimile Milicu i Maria u Beogradu, kada je u krakom vremenskom periodu uspeo da napravi i saobraćajni prekršaj.Podsetimo, Mario B. uhapšen je jer je za njim raspisana Međunarodna poternica Interpola Zagreb, za krivično delo prevare i falsifikovanje KZ Hrvatske. Mario je navodno u Hrvatskoj prevario više osoba u poslednjih godinu dana, navodno prodajući im ukradene luksuzne automobile. Izigrani ljudi ga traže zbog prevare više od 500.000 evra. On je navodno uzimao i velike svote novca ljudima za rešavanje poslova u državnim preduzećima. Međutim, tim ljudima nije rešavao probleme, već im je uzimao novac, varao ih i lagao, a potom blokirao i krio se od njih.

Navodno je Mario bio u zatvoru za krađe i provale u stanove na području Slavonije, odakle je Miličin bivši verenik poreklom.

- Pritvor mu je određen radi sprovođenja postupka za lica čije se izručenje zahteva. U Hrvatskoj se tereti za krivična dela prevara, falsifikovanje isprava i nedozvoljena upotreba ličnih podataka - rečeno je tad za Kurir iz Višeg suda u Beogradu.

Autor: Pink.rs