Nedavno se održalo drugo polufinalno veče muzičkog takmičenja "Pesma za Evroviziju", kada je nastupila pevačica Maja Nikolić s pesmom "Žali srce moje", a koja se nije plasirala u dalje takmičenje i nije ušla u uži krug za izbor predstavnika Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji u Bazelu.

Naša pevačica Maja Nikolić nije krila svoje razočarenje, već se nekoliko puta oglasila za medije, a najviše je privuklo pažnju javnosti oglašavanje u kom je istakla da je pokradena, kada je reč o glasovima.

- Prvi put u istoriji nisu objavljeni glasovi publike. Ja provereno znam da sam imala 96 odsto glasova. Kupila sam 4.000 kartica i organizovala glasanje za mene zato što sam se za ovaj nastup spremala godinu i po dana. Sa tih 4.000 kartica je poslato po 10 glasova za mene. Ne postoji teorija da ja ne prođem u finale - rekla je Maja, a o čemu je još govorila pročitajte u linku ispod:

Ovom prilikom, za portal Pink.rs oglasila se pevačica i estradna ličnost, Vesna Vukelić Vendi, poznata po svom britkom jeziku, te je tako prokomentarisala Majinu pesmu, nastup, ali i ove navode da je pevačica pokradena.

- Ne znam odakle joj pare za 4.000 kartica i 70.000 evra za spremanje, toliko je rekla da je nju koštalo sve, odakle joj te pare?! Doći ćemo do tog trenutka...Tehnički gledano, da se vratim na pesmu, bez da znam ko je peva, objektivan sud, "Žali srce moje, žaliće i tvoje", to je parastos pesma, fali samo sveća crna i narikače one iz Petrinog venca, one sa crnim kapuljačama i da se počne žaliti. Za razliku od svih drugih pesama koje veličaju ljubav, vezu, radost, nadahnuće, ovo je pesma, ona je htela da nas predstavlja sa tugovankom. Pesma je kao pesma za narikače i Petrin venac. Kao da se ide po groblju i onaj žali, tamo izaći s ovim gde je sve veselo, to je katastrofa - rekla je Vendi, a onda je nastavila:

Treba otvoriti njen dosije, ja se zalažem sada da se otvori njen dosije, ne samo njen, nego i inače. Jedino što ima je onaj teolog, lajator, koji sada laje protiv gejeva, kog je ona poslala da je brani tamo, na foru kao: "ne može da se živi od gejeva", igra na kartu teškog nacionaliste pod plaštom crkve, a to je apsurd...

Ovom prilikom, Vendi se osvrnula na Majina dosadašnja gostovanja po pitanju muzičkog takmičenja PZE, u kojima je često isticala da se neće prijavljivati više, iako se ove godine prijavila.

- Samo da se vratim na gejeve. Doći tamo po ne znam koji put, reći pre toga da se nikada neće pojaviti na PZE i onda se pojaviti. Ona je takva šizofrenija! Kada je shvatila da je apsurd pričati o gejevima, znala je da je to između ostalog i gej takmičenje, što je sasvim legitimno, to što ona pokušava da mešetari...Veliko pitanje je da li je otac Jelisej dao blagoslov?! On svakom da blagoslov za život, znači ona je sve ispomešala. Kada je shvatila da je iskopala sebi jamu, ona je rekla da nema ništa protiv gejeva, nego protiv debelih gejeva od 140 kilograma sa veštačkim trepavicama, znači ona ima problem protiv debelog geja sa veštačkim trepavicama, ali nema protiv mršavog?! Moj dosije ne postoji, zato što sam čista kao sunce, a da vidimo njen dosije! Kakav je ona nacionalista sa dekolteom do pupka?! - priča Vendi u dahu i nastavlja:

Što se tiče žirija...Svi smo mi žiri, ne postoji neko ko se ne razume u muziku. Muzika se peva na narod! Neće da se peva žiriju, pa da stručni žiri odluči, pa da ja slušam pesmu, pa ako je žiri rekao da ne valja, ja neću da slušam?! Ne, ona u narodu predstavlja klovna, zajedno sa đavoimanim teologom Milošem, iz Kočareva pored Jagodine, koga sada koristi da ide po emisijama i ujeda PZE, pozivajući se da govori u ime crkve, a ustvari govori u svoje ime...To što je ona trapava i nije sportista, to je njen problem, da je više trčala i bila gipka, ne bi slomila nogu. Pa čekaj, je l' smo mi krivi što se nije bavila sportom?! To što se verovatno bavi sportom po raznim krevetima, ne znači da je gipka, vidimo da je trapava. I ja sam izašla na sneg, ali nisam slomila nogu, ja se bavim rekreacijom...Ono kako se ona obukla, pa tako se ni najveće sapunjare što su došle iz sela da grade karijeru, nisu oblačile!

Autor: Nikola Žugić