Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje sinoć je osvojio ubedljivo najviše glasova, kada su se sabrali glasovi stručnog žirija i publike, te će on predstavljati Srbiju na ovogodišnjoj "Evroviziji".

Predstavnik Srbije na Evroviziji, Princ od Vranje, u prvom polufinalu doživeo je peh, kad je na njega pala scenografija, a na mrežama se priča da je "magnet za nevolje".

Na muzičara pala scenografija

Tokom prvog polufinala desio se peh. Kako smo ranije pisali, sve se desilo u trenu i nastala je drama. Ljudi iz organizacije i oni koji su se tu našli su odmah prišli da mu pomognu.

"Nesreća mi se dogodila na sreću ili na žalost usred programa. Sajla se otkačila i mesec je pao na mene. Ne znam kako se to desilo, ali imali smo pet sekundi tišine u lajvu", otkrio je Princ od Vranje.

Scenografija je nameštena i odmah sređena a kako je pevač prošao bez povreda, insistirao je da nastupi i sve je prošlo besprekorno. Na svu sreću izbegnut je veći incident.

Pevač se zapalio

Princ od Vranje, doživeo je pre više od godinu dana peh na nastupu, koji je mogao ozbiljno da ga košta.

Naime, budući da su u blizini bine bila pirotehnička sredstva i gomila vatrometa, plamen je zahvatio i pevačevu kosu, pa je glava počela da mu se dimi.

Na sreću odmah su mu pritrčali u pomoć da očisti svoju bujnu kosu od varnica, a njegova reakcija na sve je potpuni šok s obzirom na to da on nijednog momenta nije prekinuo s pevanjem dok se to dešavalo!

- Prošle noći sam bio u vatri, ali doslovno - našalio se tada pevač na svoj račun i na storiju na Instagramu podelio snimak s nastupa.

Inače, popularni pevač i miljenik devojaka prepoznatljiv je po svojoj dugoj kosi.

Autor: Nikola Žugić