HAREM GIRLS ĆE TUŽITI MAJU NIKOLIĆ: Nemaju nameru da joj oproste silne uvrede

Doneli odluku!

Srbija je izabrala Princa za predstavnika Srbije na Evroviziji. Šesnaestoro finalista borilo se za odlazak u Bazel, a sabiranjem glasova publike i stručnog žirija odlučeno je da u Švajcarsku ide muzičar iz Vranja s pesmom "Mila".

Na drugom mestu našla se dreg grupa "Harem Girls", a nakon finala odlučile su da više ne ćute Maji Nikolić koja ih je nedeljama ponižavala i vređala.

Iako joj do sada nisu odgovorale, ovoga puta su oštro osudile pevačicino ponašanje, te najavile tužbu.

"Nismo kao oni što se pojavljuju po 5,6, puta, a nijednom u finalu, mi smo oni koji se pojave u finalu i budu drugi. Tužićemo Maju Nikolić, ne može da priča gluposti. To mi je možda najružnije iskustvo od početka. Neko ko pre polufinala priča sve super o nama, bravo, hrabro, a onda ispadne, bez ikakve naše odgovornosti, zato što je predmet sprdnje u državi i na Balkanu, to je to - rekle su "Harem girls".

Podsećamo, nakon sabiranja glasova publike i stručnog žirija Princ od Vranje je odneo pobedu i tako je izabran za predstavnika Srbije na Evroviziji.

Autor: N.B.