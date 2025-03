TO JE NAJLEPŠE STOPALO KOJE SAM JA VIDEO: Đorđe David priznao da su ga opčinile noge Goce Tržan, pa se prisetio detalja!

Na neobičan način opisao zbog čega smatra da su žesnka stopala simbol ženske gracoznosti i senzualnosti!

U novom izdaju emisije ''Magazin In'', autorke i voditeljke Sanje Marinković, gosti su bili, Zlata Petrović, Nemanja Vujičić, Suzana Mančić, Kaja Ostojić, Đorđe David.

Na pitanje Sanje Marinković da li su lepa, ženksa stopala ''muški afrodizijak'' i simbol privlačnosti, Đorđe David je dao sud o tome.

- Postoji žena sa naše estrade kojoj sam ja dao nadimak ''stopalo'', a to je pevačica Goca Tržan. To je najlepše stopalo koje sam ja video. Ona je bila u grupi, u kojoj sam ja bio član. Kad smo jednom prilikom bili u kombiju, njoj je bilo vruće, te se izula. Tada smo pokojni Cajger i ja rekli:''to je to'', najlepše stopalo''. Ženska stopala najviše pokazuju genetiku. Muškarcima je veoma privlačan uzak skočni zglob, a lepa, ženska stopala pokazuju mnogo toga.

Autor: S.Z.