Fundamentalno smo uništeni jer su žene ojačale i postale same svoj gazda: Đorđe David priznao da je ogorčen zbog licemernih muškaraca, pa dao podršku ženskom polu

Dao svoj sud!

U emisiji ''Magazin In'', autorke i voditeljke Sanje Marinković, gosti su bili, Zlata Petrović, Nemanja Vujičić, Suzana Mančić, Kaja Ostojić, Đorđe David.

Đorđe David progovorio je o brojnim stereotipima koje muškarci danas imaju kada je reč o ženama.

- Muškarci su najveći licemeri, potpisujem to. Pojedinci su u stanju da opljuju neku devojku, a da nakon svih tih rečin od konobara zatraže broj teledona te žene. Takođe, neki najgore okarakterišu sređene žene, u miniću, a kada takve osvoje, zabrane im takvo odevanje i burno reaguju kada iskažu želju da se srede. Prezirem jer smo prostali toliko jadni. Fundamentalno smo uništeni jer su žene ojačale i same postale svoj gazda. Veoma me nervira što muškarci imaju loše razmišljanje - kazao je Đorđe.

Autor: S.Z.