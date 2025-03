Nakon razvoda smuvala sedam godina mlađeg: Pevačica progovorila o propalom braku, a sreću našla kraj OVOG FRAJERA (FOTO)

Pevačica Tamara Todevska pre dve godine stavila je tačku na brak sa košarkašem Aleksandrom Dimtrovskim.

Ona je nakon razvoda, otvoreno govorila o problemima u braku i tom prilikom je otkrila da je živela u agoniji i da je smogla snage da izađe iz "kaveza".

- Jako dugo sam bila u tom nekom „kavezu“, u nekoj agoniji sam živela, sve se okretalo u neki krug, tako da su iz nekog besa izašle te reči iz mene. Dok sam pisala onda mi se vraćalo šta mi se dešavalo u prethodnom periodu. Rešila sam da napravim prvi korak i izađem iz toga kaveza i kažem ljudima da je to lako, ako to stvarno želiš. To je za sve koji su imali problem sa govorom mržnje, za sve koji su nekad razočarani, pogrešno etiketirani, imali bezizlaznu situaciju – rekla je Tamara tada.

Iako je njihova ljubavna priča okončana, pevačica je istakla da je sa bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima.

- Oficijalno sam u braku još uvek, ali ne živimo više zajedno. Mi smo u super odnosu, imamo dvoje dece i slažemo se bolje nego kad smo bili u braku. To je super stvar što smo uradili jedno za drugo- istakla je pevačica koja je nakon razilaženja od supruga imala veliku podršku porodice i prijatelja.

- Za sve postoji izlaz, samo treba verovati. Ja nisam sama izašla iz toga, tu su prijatelji, roditelji, psiholozi, ne stidim se toga. Najbitnije od svega što sam ja izašla iz tog kaveza- zaključila je ona.

Inače, Todevska sada uživa u ljubavi sa svojim parternom Lukom, sa kojim redovno deli fotografije na društvenim mrežama.



Autor: N.B.