Najbitnije mi je da imam: Milena Ćeranić nikad iskrenija o prinovi, a jedna stvar je dovodi do ludila

Milena Ćeranić je svesna pritiska društva koji ženama nameće kao obavezu da do određenog životnog doba postanu majke.

Međuim, ona tome uspešno odoleva jer smatra da od toga da rodiš dete bitnije sa kim ćeš to dete odgajati. Za Milenu je ključna stvar je imati stabilnog partnera, pa priznaje na savete da treba da rodi pobesni.

- Kad mi kažu "Šta te briga, rodi sebi jedno dete", pa pobila bih ih! Ja nemam ništa protiv toga da neko ko to želi, sebi rodi dete. Uopšte ne mora da znači da sam ja upravu, ali to je moje viđenje. Nemojte meni da pričate da je najbitnije da ja sebi rodim jedno dete jer je meni najbitnije da imam kvalitetnu i stabilnu osobu, koja će to isto dete da odgaja i da ga odgajamo, iako možda ne budemo zajedno, u najvećoj ljubavi - rekla je Milena Ćeranić za jednu regionalnu televiziju.

Podsetimo, Milena je nedavno govorila o bivšim partnerima i otkrila da su je svi varali.

- Bila sam prevarena u ljubavi milijardu puta. Svi partneri sa kojima sam bila su me varali, svi do jednog. Prelazila sam im preko toga zato što sam ih volela. Problem je u tome što ja u vezi dajem celu sebe, a oni ne veruju da mogu da prestanem da ih volim, da mogu da ih ostavim i odem. I ne znam koji im je bio đavo da ispipavaju granice moje tolerancije - ispričala je pevačica.

Autor: N.B.