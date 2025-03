Radu napalo obezbeđenje na nastupu: Pevačica opisala jezivi incident, otkrila šta je preživela sve

Pevačica Rada Manojlović otkrila je da je napadnuta tokom jednog od svojih nastupa, i to od strane radnika obezbeđenja kluba u kojem je pevala.

Zbog ovog incidenta, pevačica je odlučila da angažuje svoje lično obezbeđenje, koje je sada prati na svim nastupima.

- Imala sam veliki problem sa obezbeđenjem koje je trebalo mene da štiti. Bio je to nastup u inostranstvu u jednoj dalekoj zemlji, da ne pričamo gde, jer bila je ozbiljna situacija. Čovek je radio kao obezbeđenje i stajao na bini, a mene su ljudi sve vreme vukli za noge, za ruke, razvlačili me, ja sam padala. On ne reaguje! - ispričala je Rada u podkastu "Bunker".

Prema njenim rečima, prišla je radniku obezbeđenja u pauzi i zamolila ga fino da reguliše situaciju, nakon čega je on pobesneo počeo da joj zavrće ruku i viče na nju da mu se izvini.

- Rekla sam mu fino, pokušala sam da ne budem nervozna, iako umem da se brecnem, ali tog puta nisam. Bila sam svesna da ništa nisam pogrešila, pokušala sam da mu objasnim o čemu se radi, ali mi je on sve vreme uvrtao ruku i insistirao da se izvinim - otkrila je Manojlovićeva.

Na kraju se ispostavilo da Rada veoma liči na njegovu bivšu ženu koja mu je odvela decu.

- Nešto mu je preskočilo u glavi, i on je u meni video bivšu ženu. Kad sam videla da je đavo odneo šalu počela sam da se izvinjavam iako nisam kriva, shvatila sam sa kim imam posla. Od tog momenta vodim isključivo svoje obezbeđenje, jer izloženi smo različitim ljudima. Zašto da moj sudnji dan bude na nečijoj krivoj nozi - zaključila je Manojlovićeva.

Autor: N.B.