Ljudi ne mogu da veruju ZA KOLIKO PARA JE PRODAT STAN Vlaste Velisavljevića u centru Beograda, ima 80 kvadrata i terasu: To je znatno ispod proseka

Legendarni glumac Vlasta Velisavljević preminuo je 24. marta 2021. godine od posledica korona virusa, a u stanu koji se nalazi u samom srcu Beograda živeo je sa svojom tadašnjom suprugom Nadom.

Vlasta i nada zajedno su proveli 40 godina zajedno, a nakon što je glumac preminuo u 94. godini ubrzo nakon njega je preminula i Nada.

- Mnogo ga je volela, bili su vezani i nije mogla da se pomiri sa činjenicom da ga više nema. Bila je krhkog zdravlja, a njenu smrt je ubrzala tuga koju je osećala za voljenim Vlastom - pričao je nedavno izvor.

Vlasta i Nada nisu imali dece, a njihovu nekretninu nasledila je Nadina rođaka koja je vodila računa o oboma dok su bili živi. Ona je odlučila da ga proda ubrzo nakon što je Nada preminula, odnosno godinu dana od Vlastine smrti.

- Stan se nalazi u ulici Cara Dušana u starijoj zgradi. Nije bio luks sređen, ali je odisao toplinom kojom su Vlasta i Nada zračili dok su bili živi. Nada je po profesiji bila arhitekta tako da je većim delom ona bila zaslužna za izgled enterijera. Stanu su u jednom trenutku pripojili krovnu terasu i to je izgledalo veoma lepo. Zamislite koliko znači da u centru Beograda imate takvu terasu - pričao je izvor i otkrio za koju cenu je prodata pomenuta nekretnina:

- Stan ima 80 kvadrata i prodat je za 190.000 evra. To znači da je kvadrat Vlastine nekretnine bio procenjen na 2.375 evra. To je znatno ispod proseka, ali je tome doprinelo to što je u pitanju stara zgrada i nerenoviran stan.Nada je nakon Vlastine smrti za medije priznala da ga je volela više od života.

- Bio je najbolji čovek na svetu, koji je sišao sa neba i trebalo je da popravi narod takav kakav je bio. Bio je najbolji u svemu, dobar i human. Ne mogu bez njega. Nikada nije ružnu reč rekao ni za koga, opraštao je svakom svaku lošu stvar. Ne mogu da zamislim život bez Vase. On je bio zdrav čovek, poštovao pravila od A do Š - ispričala je Nada za medije.

