SAŠA POPOVIĆ SUPRUZI SUZANI ŽIVOT PRETVORIO U BAJKU: Evo kako je pevačica govorila o svojoj najvećoj ljubavi

Suzana Jovanović duže od dve decenije uživala je u skladnoj ljubavnoj priči sa Sašom Popovićem. Ipak, nije uvek bilo lako.Kako je pevačica svojevremeno otkrila, prvi brak u koji je ušla veoma mlada mnogo ju je koštao. Osuda okoline, pogledi puni prezira... Na sreću, iz te priče uspela je da izađe kao pobednik i sinu Danijelu obezbedi lepo detinjstvo i dobro vaspitanje.

− Najlepše iz tog perioda je moj sin Danijel na koga sam jako ponosna. Ponosna sam i na sebe jer sam taj težak i vrlo loš period uspela da izguram na svojim plećima. Roditelji su mi mnogo pomogli da sina odgojim i vaspitam. U mladim godinama požurila sam da se udam i ne kajem se samo zbog Danijela – ispričala je Suzana.

Posle razvoda od prvog supruga, harmonikaša Radeta Zdravkovića, Suzana se vratila kod roditelja, a onda je sudbina umešala prste i u pevačicin život dovela Sašu Popovića.

− Razvod je bio strašan, mala sredina, svi vas osuđuju. Prvo su me osuđivali što sam se mlada udala, a onda što sam se mlada razvela. Teško sam sve to podnosila. Sreća da su me roditelji podržali – ispričala je Suzana.

Saša Popović joj život pretvorio u bajku‒ Bože, hvala ti što si mi u život poslao Sašu Popovića, nikada neću zaboraviti kada mi je rekao da se smesta iz iznajmljenog stana sa Danijelom preselim u njegovu kuću. Preselili smo se kod Saleta i sina sam upisala u školu na Novom Beogradu. Od tada kreće naša bajka koja traje 23 godine.

Prvi susret sa Sašom Popovićem

− Rekao mi je da su mu se jako dopale moje oči i osmeh. Da je osetio da sam plemenita, da sam dobra osoba i dobra majka. Svaki put kada me je video ja sam bila nasmejana i raspoložena. Nikada nisam kukala na sav glas, ne radim to ni danas. O svom bolu i svojoj tuzi nikada nisam pričala javno. Zatvorim se u četiri zid, isplačem se i teram dalje ‒ zaključila je tada supruga Saše Popovića.

Autor: M.K.