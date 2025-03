Imao je jednu veliku želju... Saša Popović je naslednici poklonio stan, a od nje je zauzvrat želeo samo OVO

Posle kratke i teške bolesti, preminuo je Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije.

Direktor "Granda", Saša Popović danas je umro u 70. godini.

Saša Popović je sa suprugom Suzanom Jovanović dobio ćerku Aleksandru, koja je ostala njegova jedinica. O njoj su mediji često pisali kao skromnoj devojci, čiji je otac milioner, ali ona nije bila klasična ćerka bogataša. Saša joj je nedavno kupio stan, kao i Danijelu, Suzaninom sinu iz prvog braka kojeg je uvek gledao kao svoje dete.

− Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja – rekao je nedavno Popović za “Kurir”.Nažalost, nije dugo stigao da uživa u svojim penzionerskim danima, a želja da dočeka unuke i da ga deca obilaze u starosti ostala je neispunjena.

Saša Popović umro je nakon teške bolesti, a saopštenje za javnost prenosimo u potpunosti:Sa neizrecivom tugom obaveštavamo javnost da je danas, posle kratke i teške bolesti, preminuo Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije.Aleksandar Saša Popović rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu.Kroz decenije rada bio je vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere.

Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.Njegova harizma, neumorni rad i strast prema muzici i televiziji ostaviće neizbrisiv trag. Njegovo nasleđe nastaviće da živi kroz sve koji su imali privilegiju da rade s njim i kroz sve one čiji je život dotakao.Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.

