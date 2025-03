EVO KAKO JE SAŠA POPOVIĆ PRIČAO O SUSRETU S BABA VANGOM: Rekla mi je da će se Slatki greh raspasti i kad ću se oženiti

Popović se pre nekoliko godina prisetio tog susreta i onoga šta mi je baba Vanga tada rekla.

Osnivač "Granda" Saša Popović preminuo je u 71. godini. Iza njega je ostala bogata muzička karijera, tokom koje je mnogo toga doživeo, između ostalog i susret sa čuvenom bugarskom proročnicom Baba Vangom.

Popović se pre nekoliko godina prisetio tog susreta i onoga šta mi je baba Vanga tada rekla.

- Kada smo bili na koncertu u Bugarskoj, rečeno nam je da u 11 sati imamo sastanak kod Baba Vange. Brena i ja smo otišli i dobili po dve kocke šećera. Njih smo zavili u salvetu i stavili ispod jastuka noć pre same posete Vangi. Sutradan smo s tim otišli kod nje. Upozorili su nas da ne smemo da joj dajemo novac ili neke druge materijalne stvari jer je ona to sve dobila od države i kola i kuće i obezbeđenje. Carinik nas je sve pregledao, išli smo kilometar, tu su bili šatori, a u njima ljudi koji su 15 dana do zakazanog termina, to su hiljade ljudi. Tito je bio četiri puta kod Vange, ona mu je govorila šta da radi. Vanga je razumno pričala srpski - rekao je svojevremeno Saša za domace medije.On je detaljno opisao šta mu je sve baba Vanga rekla.

- Brena i ja smo došli, ona nas dočekala, ja sam hteo prvi. Kaže ona meni da skinem naočare, ja joj kažem da ne nosim, a ona mi rekla da ne budem bezobrazan i da zapamtim sve što mi kaže. I ona krene brzo da priča: "Imaš 37 godina, otac ti je poginuo u saobraćajnoj nesreći, majka ti je ostala sama, prestala je da pali sveću za slavu, upozori je." Pa mi je rekla da mi je taj crveni auto sjajan, ja ga kupio u Becu, i kaže mi da čuvam papire koje sam napravio u Vijeni. Ona kaže ta grupa gde ti sada radiš za godinu dana neće postojati, vi ćete se raspasti. A mi smo tada, u avgustu 1991. imali čak 120.000 gledalaca na koncertu. I onda mi kaže da cu ja pevati, i prasnula u smeh. A ja jedini iz grupe nisam pevao. Onda mi je rekla da ću u 48. godini biti vrh srpske estrade, ja i Brena se začuđeno pogledali. A ja je onda pitam: "Kažite vi meni kada ću se ja oženiti?" Ona meni kaže da se narednih 6 godina necu oženiti. A moja devojka je tada bila trudna, u 4. mesecu, na šta mi Vanga kaže da od nje nema ništa, da se dete nece roditi, i da cemo 5. januara raskinuti. I sve je tako bilo - otkrio je Saša Popović.

Autor: M.K.