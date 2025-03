Vest o smrti Saše Popovića potresla je ceo region i javnu scenu zavila u crno.

Posle kratke i teške bolesti, preminuo je Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije. Tim povodom poslato je i saopštenje za javnost:

Tim povodom, portal Pink.rs stupio je u kontakt sa Zoricom Markovći, inače dugogodišnjom prijateljicom Saše Popovića koja je vidno bila skrhana zbog ovog gubitka.

- U šoku sam, jako mi je teško. Isplakala sam se, svi znamo ko je Saša Popović. On kao čovek je nešto posebno. Izgubila sam velikog prijatelja, poznajemo se preko 30 godina. On je redak čovek koji je prema meni bio predobar. Nikad ništa nisam tražila, ovo je za mene ogroman gubitak. Hvala mu za sve što je učinio za mene, bio je tu kad mi je majka preminula. Nisam se nikada gurala i tražila, mi smo se ukacili kao ljudi pre više od 45 godina kada sam ja radila u Banji Koviljači. Od tada do današnjeg dana bile smo uvek dobre. Stalno smo se zvale da pitamo jedno drugo: Kako si? Evo, suze mi idu, uvek mi je bilo bitno da znam da je dobro. Zajedno smo se smejali, imali smo zajedničke šale. To smo bili Saša i ja. Saučešće njegovoj porodici - rekla je Zorica u suzama.

