SVE ŠTO JESAM DUGUJEM NJEMU! Katarina Grujić slomljena od bola zbog smrti Saše Popovića: Ostali smo bez čoveka koji je sve vreme bio uz nas

Tuga!

Posle kratke i teške bolesti, preminuo je Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije. Tim povodom poslato je i saopštenje za javnost:-Sa neizrecivom tugom obaveštavamo javnost da je danas, posle kratke i teške bolesti, preminuo Saša Popović, osnivač i kreativni direktor Grand produkcije - pisalo je u saopštenju.

Za Pink.rs se oglasila i Zvezda Granda, Katarina Grujić koja je vidno neutešna otkrila koliko je zahvalna na svemu Saši koji je godina bio uz nju:

- Iako smo svi mi, koji smo radili sa Sašom i voleli ga, znali za njegovu bolest i, nažalost, bili negde spremni da ćemo jednom primiti ovu, najgoru moguću vest koju smo primili malopre, ne mogu da kažem da se nisam nadala čudu! On je činio čuda, verovao je u njih, živeo za njih, u sve nas duboko usadio isto to... Verovali smo u nemoguće jer smo živeli to i na svojoj koži osetili da je sve moguće, ako se veruje, ako se želi, ako se naporno i vredno radi, ako se trudi... Sa njegovim odlaskom odlazi i jedno vreme bezbrižnosti, a mi ostajemo bez velikog čoveka i direktora kojem smo mogli u svako doba da se obratimo, da zatražimo pomoć ili makar savet, a koji je uvek imao rešenje za sve probleme! Nažalost, za ovaj svoj, nije imao neka mu je večna slava i zauvek hvala! Sve što danas jesam, u muzičkom smislu, dugujem njemu - rekla je Katarina za Pink.rs

Autor: N.B.