Cela estrada zavijena je u crno!

Saša Popović umro je juče, 1. marta u 70. godini, nakon kratke i opake bolesti. Njegova borba trajala je godinu dana, a gubitak koji je danas doživela cela estrada je nenadoknadiv.

Za Pink.rs oglasila se pevačica Nadežda Biljić, i tom prilikom otkrila koliko je duboko potrešena zbog smrti estradnog maga.

- Iskreno bas sam tužna i šokiran. Bila sam ubeđena da će se izvući, pamticu ga kao nekoga ko je uvek bio pun entuzijazma, neverovatno tačan i genije u svom poslu. Sećam se da mi je na jednom sastanku rekao da ako bi opet pravio slatki greh da bi mu ja bila pevačica u grupi i to mi je bas dalo vetar u leđa. Jako mi je žao i bila je čast poznavati takvog čoveka, to je jedini čovek na estradi koji me nije zvao po imenu nego Nadja tu me je kupio...Trudiću se da ga pamtim samo po dobru, neka mu je laka zemlja - izjavila je pevačica.

Biografija Saše Popovića: Aleksandar Saša Popović rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu.Kroz decenije rada bio je vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere.Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.Njegova harizma, neumorni rad i strast prema muzici i televiziji ostaviće neizbrisiv trag. Njegovo nasleđe nastaviće da živi kroz sve koji su imali privilegiju da rade s njim i kroz sve one čiji je život dotakao.Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.

Autor: K.K.