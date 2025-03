Milica Todorović se slomila kad je saznala da je Saša Popović preminuo: Mama me je zvala i rasplakala se...

Tužna vest ju je jako pogodila!

Saša Popović umro je danas u 70. godini. Cela estrada je potresena tužnom vešću, a od direktora "Granda" se oprostila i pevačica Milica Todorović.

- Ne znam kojim rečima da opišem tugu trenutno jer je Sale meni bio kao otac. Letos smo se čuli dok sam ja bila na odmoru i on je zvao da gostujem u emisiji koja je posvećena "Zvezdama Granda" i rekla sam mu "direktore, ovo mi je jedini odmor koji imam, videćemo se kad dođem". Sad sam 25. februara trebala da budem u "Zvezdama Granda" kao član žirija pored Saleta jer je trebao da učestvuje i brojala sam dane, nisam mogla da dočekam i brojala sam dane. Rekla sam njegovoj sekretarici ako treba celu emisiju ću da sedim i da ga zasmejavam jer taj čovek je toliko učinio za šou biz i nas mlade pevače. Prema meni je bio dobar čovek, prijatelj. Uvek se setim početaka kad smo mama i ja dolazile za Beograd i kad nismo imale za autobusku kartu, svaki put bi pitao "koliko je bila autobuska karta". Sale me je godinama ubeđivao da budem prva "Zvezda Granda" koja će napraviti koncert u Sava centru što sam izbegava jer sam mislila da nemam dovoljno pesama i da nisam spremna za to. Toliko je želeo da to budem ja i podržavao me je u svemu, da nemam jednu ružnu reč da kažem za Saleta Popovića. Mama me je zvala i rasplakala se, on je meni bio kao drugi tata i jedan mentor kroz ovaj estradni život. Nikada neću da zavoravim njega, dela, šta je sve uradio za mene, a i za celu šou biz industriju - pričala je pobednica "Zvezdi Granda" kroz suze i dodala:

-On je bio toliki radoholik i za njega nije postojalo nemam vremena, radio je dvadeset i četiri sata. On je bio srećan što radi i to ga je toliko ispunjavalo i ništa mu nije bilo teško. Toliko dana pred smrt je hteo da dođe u "Zvezde Granda" da bude u žiriju. Uvek je bio veseo i nasmejan čovek - kaže Milica i dodaje po čemu će ga pamtiti.

- Po tome što uvek kada bismo se sreli on bi me zagrlio i rekao bi mi "kako si lepa Mico, jel ima neki momak, ti si meni najlepša, najbolja". Preneo bi mi tu lepu i mirnu energiju, to je dublja veza. Kada nisam imala gde da spavam, spavala sam kod njega i Suzane. Rekao mi je "nikakav problem" i jedino je mene ugostio od svih takmičara da budem gost u kući dva tri dana kada su bila snimanja. Suzana mi je kuvala, a brinuli su o meni kao o svom detetu. Užasno me je pogodila vest i nije zaslužio da ovako rano premine, ali Bog ima druge planove i neka mu je laka zemlja. On nije imao za života jednu ružnu stvar, mogu da tvrdim i sigurno je u raju, rekla je Milica Todorović.

Saša Popović rođen je 24. aprila 1954. godine u Novom Sadu.Kroz decenije rada bio je vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo. Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac. Njegova harizma, neumorni rad i strast prema muzici i televiziji ostaviće neizbrisiv trag. Njegovo nasleđe nastaviće da živi kroz sve koji su imali privilegiju da rade s njim i kroz sve one čiji je život dotakao.

Autor: Pink.rs